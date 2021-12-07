وزير الداخلية التقى وفد جمعية دعم المخترعين

أول النهار

استقبل وزير الداخلية الشــيخ ثامـر العلي وفد الجمعية الكويتية لدعم المخترعين والابتكار برئاسة د. فاطمة الثلاب وبحضور مختار الأندلس متعب الفجي.

وقالت الثلاب، في تصريح، إن وفد الجمعية ضم المخترع أحمد يونس مظفر والمستشار سالم الحربي حيث جرى شرح بعض الاختراعات وما تقدمه الجمعية من دعم للمبتكرين والكفاءات الكويتية الواعدة، مشيرة إلى أن الوزير أبدى اهتمامه وحرصه على دعم المخترعين والمبتكرين الكويتيين وتبني ابتكاراتهم لا سيما التي تصب في مصلحة البلاد.

وأشارت إلى أن الجمعية ومن خلال تواصلها مع كبار المسؤولين في الدولة وكذلك المؤسسات العلمية والأكاديمية تسعى إلى إبراز دور المخترعين الكويتيين والتعريف بابتكاراتهم، خصوصا أنها حاصلة على براءات اختراع دولية ومشاركة في مسابقات ومعارض أقليمية ودولية.

واشادت الثلاب بدعم وزير الداخلية وحرصه على دعم المخترعين والمبتكرين الكويتيين وتقديم كل التسهيلات لهم باعتبارهم جزءا أساسياً من ثروة الكويت البشرية، لافتة إلى أن الوزير أعرب عن فخره واعتزازه بما يقدمه أبناء الكويت من اختراعات ومشاركتهم في المحافل الدولية ورفع اسم الكويت.

