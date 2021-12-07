وفد دبلوماسي أجنبي زار سفينة «المستكشف»

أول النهار

قام عدد من السفراء المعتمدين لدى الكويت بزيارة إلى سفينة المستكشف إحدى مشاريع معهد الكويت للأبحاث العلمية وذلك للاطلاع على مختبرات السفينة البحثية ومرفقاتها.

وضم الوفد الدبلوماسي كلا من سفيرة الولايات المتحدة الأميركية لدى دولة الكويت ألينا رومانوسكي، وسفيرة بريطانيا بليندا لويس، والسفير الأسترالي جونثان غيلبرت، والسفيرة الكندية عالية مواني، والسفير الأسباني ميغيل مورو اغيلا، والسفير الألماني استيفان موبس، حيث استقبلهم القائم بأعمال مدير عام معهد الكويت للأبحاث العلمية الدكتور/ مانع السديراوي، و الفريق البحثي من مركز أبحاث البيئة والعلوم الحياتيه التابع للمعهد د. محسن الحسيني، د. تركي السعيد، كابتن وليد الزكري.

واطلع الوفد خلال جولته على التجربة «الفريدة والمتميزة من نوعها» لسفينة المستكشف لما لها من مخرجات تنموية اقتصادية وبيئية، حيث قدم باحثو المعهد القائمون على مشروع بناء وتشغيل المستكشف بالمعهد خلفية عامة عن المشروع ومراحل إنشائه والتكنولوجيا المستخدمة فيه، بما في ذلك المختبرات والإمكانيات العلميه، والإنتاج المتوقع من السفينة البحثية، وأبدى السفراء إعجابهم بالمستكشف وإمكانياتها وقدراتها البحثية، وتمت مناقشة سبل التعاون المشترك من خلال مشاريع بحثية يشارك فيها باحثون من دول المنطقة ودولهم في المستقبل القريب.

