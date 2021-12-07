المستشار العالمي تُقدم مطلع يناير شركة مساهمة لتمويل المتقاعدين

الأولى

قالت مصادر مطلعة لـ«النهار»، ان هناك دراسة تقوم بها إحدى الجهات الحكومية لتأسيس شركة مساهمة لإدارة وتمويل المتقاعدين وفقا للشريعة الإسلامية، برأسمال قدرته المصادر بحدود 70 مليون دينار. وبينت أن الجهة الحكومية ستقوم بتغطية رأسمال الشركة بالكامل، مبينة أن من بين أنشطة الشركة المزمع تأسيسها الدخول في استثمارات ومنح قروض حسنة للمتقاعدين. وتوقعت المصادر تقديم الدراسة الخاصة بالاستشاري العالمي للشركة وآليات عملها وطريقة إدارة أموال المتقاعدين مطلع يناير المقبل.

وأشارت إلى أن الشركة وعملها خاليان من المخاطر كونها تعتمد بالأساس على ضمان الجهة الحكومية لرواتب المتقاعدين الشهرية.

وبينت المصادر أن الهدف من تأسيس الشركة ليس فقط منح القروض وإدارة الاستثمارات، بل التسهيل على المواطنين في عدة أمور من بينها العلاج في الخارج والداخل.

يذكر أن النائب أسامة الشاهين أعلن في وقت سابق عن تقدمه باقتراح بقانون في شأن إنشاء شركة تعنى بتوفير الخدمات التمويلية تخدم المتقاعدين والمتقاعدات وفقا لأحكام الشريعة الاسلامية.

وأكد النائب أن الهدف الأول والأخير من المقترح المقدم، العمل على مكافحة الربا وتوفيق الاوضاع القائمة مع الشريعة.