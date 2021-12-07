«لياسن» الوافدين.. إعادة قيد

الأولى

في خطوة لمراجعة جميع معاملات رخص القيادة المرورية والكشف عن المعاملات الصادرة دون التقيد بالشروط والقواعد، تعمد وزارة الداخلية لاصدار نموذج جديد لـ«الليسن» يلزم جميع الوافدين باستبدال النماذج القديمة التي لديهم.

وأكدت مصادر لـ«النهار» انه سيتم اتمام مشروع ربط الكتروني بين الادارة العامة للمرور وهيئة القوى العاملة للتأكد من شرطي الراتب والمهنة للممنوحة لهم رخص قيادة، مشيرة إلى انه من ستنطبق عليه قواعد الاصدار سيتم السماح له بتجديد «ليسنه» اما مخالفو الشروط فسيتم رفض معاملاتهم مع التعميم باعتبار رخص القيادة القديمة التي بحوزتهم غير سارية ولو كان تاريخ انتهائها لايزال ساريا.

وأوضحت المصادر ان التوجه العام يهدف إلى غربلة منح رخص القيادة للوافدين خاصة ان منهم من حصل عليها باعتباره طالبا وانتهت دراسته ومازال يحمل ليسنه رغم ان الحاجة التي تم على اثرها منحه الرخصة انتفت بتخرجه وعليه يجب ان يكون عمله مطابقا لشروط المنح، لافتة إلى ان هناك بعض الوافدين غيروا مجالات عملهم ومازالوا ايضا يحتفظون بتراخيص السوق وهذا ما يعد مخالفة للقانون.

وكشفت عن آلية التعامل مع من لا يجدد رخصة قيادته بالنموذج الجديد الذي سيتم الاعلان عنه قريبا بالقول: سيتم معاملته معاملة غير الحامل لرخصة القيادة وسيتعرض على اثر ذلك للابعاد الاداري بناء على قرارات الادارة العامة للمرور وكذلك سيتم عبر الربط مع هيئة القوى العاملة عدم تجديد اذن العمل له ما لم يقدم كتابا من «المرور» بتسليمه الليسن القديم.