الحمد للمطر: سؤالك عن «الرسالة الوطنية».. طائفي

الأولى

قال عضو مجلس الأمة النائب أحمد الحمد ان السؤال البرلماني الذي توجه به النائب حمد المطر بخصوص جمعية الرسالة الانسانية الوطنية كان مليئا بالتشكيك والاتهامات الظالمة، مستغربا ان تخرج مثل هذه الاساءات ممن خبر العمل الخيري، ومبيناً ان مثل هذه الأسئلة ومحاولات الاساءة تفوح منها رائحة الطائفية وتسيء بشكل مباشر وقوي إلى النسيج الوطني الكويتي.

وبين الحمد ان من حق النائب ان يسأل عما يشاء وهذا دوره لكن ليس من حقه ان يقرر اجابات السؤال على حسب افتراضاته، مشددا على ان بنود السؤال البرلماني كلها ما هي الا توجيه للاتهامات الباطلة إلى جمعية الرسالة الانسانية الوطنية والعاملين بها والمتبرعين لها، موضحاً ان الجمعية تعمل في النهار ولا تخفي شيئاً وهي ملتزمة بالقوانين المعمول بها في الدولة وتعمل تحت اشراف ومراقبة وزارة الشؤون بشكل قانوني مرخص.

وأضاف ان بند السؤال عن المتبرعين بمبلغ يزيد على الـ 1000 دينار يوجه اتهاماً واضحاً لهؤلاء المتبرعين من اصحاب الأيادي البيضاء بأنهم يمولون الارهاب، منوهاً إلى ان الكثير من الكويتيين يتبرعون بمبالغ كبيرة في كل الجمعيات الخيرية الكويتية بما فيها الجمعية التي ينتمي اليها المطر نفسه، ويقومون بالتبرع للداخل والخارج بشكل قانوني في اطار المساعدة الانسانية، و«ليس من المعقول ولا من المقبول توجيه اتهامات لمن يبتغي فعل الخير وهو قادر عليه لمجرد انه يقوم بدفع مبالغ حدد سقفها المطر!»

واستغرب الحمد سؤال المطر عن النظام الأساس للجمعية وأهدافها الجديدة، مبيناً ان النظام الأساس والأهداف وأغراض جمعية الرسالة أو غيرها من الجمعيات موجودة على مواقعها الالكترونية ويمكنه الاطلاع عليها دون الحاجة إلى تقديم سؤال برلماني للوزير، موضحاً ان مثل هذه البنود توحي بفراغ السؤال وعدم وجود ما يستدعيه الا لتسجيل موقف ما امام طرف ما لهدف ما!

وأوضح النائب الحمد ان جمعية الرسالة تمثل فئة واسعة من نسيج المجتمع الكويتي ولا يمكن لأحد ان يزايد عليها أو يخرجها من العمل الانساني إلى العمل الارهابي لأغراض انتخابية أو تكسبات ضيقة أو لفرد العضلات دون الوعي إلى تداعيات مثل هذه المحاولات وخطرها على الأمن المجتمعي الكويتي.

وختم الحمد آملاً ان يقوم كل نائب بممارسة حقوقه النيابية في اطار المصلحة الوطنية اولاً والابتعاد عن اي محاولات لشق الصف وتعزيز الطائفية البغيضة وشرخ النسيج الكويتي الذي اذهل العالم في المحن والملمات.