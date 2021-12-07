السعودية تطلق أكبر مهرجان سينمائي في الشرق الأوسط

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انطلق في السعودية، أمس، اول مهرجان سينمائي ضخم، تدعمه حكومة المملكة الساعية لبناء صناعة ترفيهية جديدة وتعزيز اذرع «قوتها الناعمة» في خضم حملة الانفتاح الأخيرة.

وبعد نحو اربع سنوات على فتح دور السينما تُنظم الدورة الافتتاحية لمهرجان «البحر الأحمر السينمائي» في مدينة جدة الساحلية في غرب البلاد بين 6 و15 ديسمبر، وتشمل 138 فيلماً طويلاً وقصيراً من 67 بلداً بـ34 لغة، وتنطلق غداة تنظيم اول سباق فورمولا واحد في المملكة.

ومن بين الأعمال المشاركة في المهرجان، الفيلم الأردني «الحارة» للمخرج باسل غندور الذي اثار اعجاب النقاد، اضافة الى افلام غير عربية بينها «سيرانو» لجو رايت و«83» عن فوز الهند بكأس العالم في الكريكت سنة 1983.

ويكرم المهرجان ايضا المخرجة والمنتجة هيفاء المنصور، اول مخرجة سعودية. وهي عُرفت خصوصا بفيلمها «وجدة» عام 2012، اول عمل سينمائي طويل يتم تصويره في المملكة، وقد نال جوائز عالمية عدة. بعدها اخرجت المنصور افلاما في هوليوود.

وقال الناقد الفني المصري محمد عبدالرحمن: ان «التفكير في تنظيم مهرجان سينمائي في السعودية كان ضربا من ضروب الخيال قبل خمس سنوات فقط». والمهرجان الذي يشارك فيه نجوم عالميون وعرب، سيكون من بين الأكبر في الشرق الأوسط، ويأمل في ان يحل محل مهرجان دبي السينمائي في الخليج الذي توقف عن الانعقاد قبل ثلاث سنوات.

وبالنسبة للمخرج السعودي احمد الملا، فان تنظيم مهرجان للأفلام في السعودية قبل موجة الانفتاح كان «مغامرة صعبة» ويدير الملا منذ 2008 «مهرجان افلام السعودية»، وهو مهرجان مستقل للأفلام المحلية مركزه مدينة الدمام في المنطقة الشرقية. وقال لوكالة الصحافة الفرنسية «قبل السماح بالسينما في 2018، كانت الصناعة تعمل تحت الأرض.

لم يكن هناك امكانية للتصوير او الحصول على تمويل. الأمور كانت تعتمد على الطاقة الفردية». ولطالما اقتصرت صناعة السينما السعودية المحلية على محاولات مستقلة دون دعم حكومي او رسمي. ورأى الملا ان «السينما هي القوى الناعمة التي يمكن ان تمهد لانجاح جميع التغييرات الاجتماعية والاقتصادية التي تحدث حاليا» في المملكة.

ويوجد في المملكة اليوم اكثر من 39 صالة سينما بعدد شاشات تجاوز 385 تشغلها خمس شركات. ورغم الانتاج السعودي الكبير، تحظى الأفلام المصرية والاجنبية باقبال كبير في دور العرض. والأسبوع الماضي، اطلقت هيئة الأفلام السعودية استراتيجية لتطوير صناعة الأفلام السعودية تتضمن 19 مبادرة تهدف الى خلق حراك كبير في قطاع الأفلام بالمملكة، وتوفير بنية تحتية للانتاج السينمائي وتمكين المواهب والقدرات السعودية.

ويأتي انعقاد المهرجان بعدما تضاعفت الأعمال السينمائية والتلفزيونية السعودية بشكل كبير في السنوات الأخيرة، وبينها انتاجات بموازنات ضخمة غالبا ما تسعى الى ابراز صورة الانفتاح الاجتماعي الذي تعيشه المملكة المحافظة.