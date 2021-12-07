الوزان: تحرير أسعار السلع.. والانفتاح تجارياً

الأولى

دعا نائب رئيس غرفة تجارة وصناعة الكويت عبدالوهاب الوزان، الى تحرير أسعار السلع، وعدم تحديدها بسقف معين، وترك الخيارات متاحة أمام المواطنين والمقيمين أصحاب الدخول المتفاوتة لاختيار ما يحتاجون إليه من سلع حسب النوعية المطلوبة. (طالع ص 06)

وبين في تصريح لـ «النهار»، أن أي دولة تنتهج اقتصاديات السوق تقوم فقط بتحديد أسعار المواد النادرة أو المحتكرة، والكويت لديها تنوع كبير في كل السلع التي تقوم باستيرادها من جميع المواد الغذائية وتثبيت السعر ليس نافعاً.

وأشار إلى أن مبررات عدم تحديد الأسعار هي، ارتفاع كلفة الشحن بأكثر من 9 أضعاف تقريباً عما كانت عليه قبل «كورونا»، مشيراً الى أن شراء سيارة يتطلب الانتظار لأكثر من 3 أشهر لتسلمها وهو ما يشير إلى الأزمة الكبيرة التي تعيشها الكثير من الدول بسبب ارتفاع كلفة الشحن.

وبين الوزان أنه ليس هناك مبرر لدى الدولة لتحديد الأسعار، بل يجب سن قوانين تدعم حرية السوق وحرية التجارة، مع ضمان دعم محدودي الدخل.