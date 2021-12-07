مخترعة لقاح «أوكسفورد»: الوباء القادم سيكون أشد فتكاً!

الأولى

عواصم - الوكالات: حذرت عالمة بريطانية شاركت في اختراع لقاح «أوكسفورد- أسترازينيكا» من أن الوباء القادم قد يكون أكثر فتكا من «كورونا» فيما قال مستشار الرئيس الاميركي للشؤون الصحية د.انتوني فاوتشي: إن المؤشرات الاولية بشأن مستوى خطورة المتحور «أوميكرون» مشجعة... (طالع ص 17).

ومع تزايد المخاوف من التهديد الذي بات يشكله «أوميكرون» والذي تم اكتشافه في حوالي 40 دولة، حذرت البروفيسور سارة غيلبرت من أن «هذا الوباء لم ينته بعد» إلا أنها أضافت أن «الجائحة التالية قد تكون أسوأ» ونقلت صحيفة «الغارديان» البريطانية عن غيلبرت قولها انه «على الرغم من الطبيعة المدمرة للوباء الذي استمر عامين وأصاب أكثر من 265 مليون شخص إلا أن الجائحة التالية قد تكون أكثر عدوى وربما تحصد المزيد من الأرواح» موضحة أن «هذه لن تكون المرة الأخيرة التي يهدد فيها فيروس حياتنا وسبل عيشنا.. بل ربما تكون الجائحة التالية أسوأ، ويكون الفيروس أكثر عدوى، وفتكا أو ربما كليهما معا».

من جهته قال المستشار الصحي للبيت الأبيض د.أنتوني فاوتشي إن «المؤشرات» الأولى في جنوب إفريقيا في ما يتعلق بخطورة الإصابة بالمتحور أوميكرون «مشجعة بعض الشيء»، لكنه أشار إلى أن هذه مجرد بيانات أولية. وقال في مقابلة مع شبكة «سي إن إن» الأميركية: «من الواضح، في جنوب إفريقيا، أن «أوميكرون ينتشر بسرعة أعلى لكن حتى الآن، ورغم أنه من السابق لأوانه استخلاص أي استنتاجات مؤكدة، لا يبدو أنها تنطوي على درجة عالية من الخطورة».