عربيات ودوليات

مسقط- الوكالات: شهد قصر العلم في العاصمة العمانية مسقط، امس مراسم الاستقبال الرسمي لولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، في إطار الجولة الخليجية التي يجريها وانطلاق جولة المباحثات الرسمية. ومنح سلطان عُمان ولي العهد السعودي وسام عُمان المدني من الدرجة الأولى. قبل ان يعقدا جلسة المباحثات الرسمية التي تطرقت الى تعزيز العلاقات الثنائية الراسخة بين البلدين ومجمل التطورات الاقليمية والدولية.

ووقّعت السعودية وعُمان مذكّرات تفاهم بقيمة 30 مليار دولار في عدة قطاعات اقتصادية، وذلك على هامش زيارة ولي العهد السعودي لمسقط.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية «واس»، امس أن مجموعة من الشركات السعودية وعدداً من الشركات المملوكة لجهاز الاستثمار العُماني والقطاع الخاص، وقّعت 13 مذكرة تفاهم بقيمة استثمارات تبلغ 30 مليار دولار.

وتهدف المذكرات إلى تعزيز الاستثمارات والعمل المُشترك في مشاريع محددة ضمن القطاعات الاقتصادية الواعدة، كما تأتي تجسيداً لرؤية قيادتي البلدين نحو تعزيز الاستثمارات المتبادلة في المجالات ذات الاهتمام المُشترك. وكان السلطان هيثم بن طارق في استقبال ولي العهد السعودي، حيث اصطحب الأمير محمد بن سلمان إلى منصة الشرف وعزف السلام الملكي السعودي، وأطلقت المدفعية 21 طلقة تحية لولي العهد السعودي.

بعدها، قدّم السلطان التحية للوفد الرسمي المرافق لولي العهد السعودي الضيف مرحّبًا بهم ومتمنّيًا لهم إقامة طيبة في بلدهم الشقيق، فيما قدّم الأمير محمد بن سلمان التحيّة لمستقبليه من الجانب العُماني. وكان الديوان الملكي السعودي، قد أعلن في بيان مغادرة الأمير محمد بن سلمان المملكة في زيارات رسمية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي.

كما أشار البيان إلى أن الأمير محمد بن سلمان سيبدأ زيارة رسمية يلتقي خلالها قادة عمان والإمارات وقطر والبحرين والكويت، لبحث العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها في المجالات كافة، ومناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك. بينما أكد بيان لديوان البلاط السلطاني العماني أنه سيتم «بحث عدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك، خدمةً لمصالح البلدين، وبما يحقق تطلعات وآمال الشعبين لمستقبل أكثر ازدهاراً».

ورحب الديوان بالزيارة، مؤكداً أنها تأتي «انطلاقاً من العلاقات التاريخية الممتدة التي تربط سلطنة عُمان والمملكة العربية السعودية، وتعزيزاً لأواصر المودة والمحبة ووشائج القُربى التي تجمع شعبي البلدين، واستكمالاً لما أسفر عنه اللقاء بين السلطان هيثم بن طارق، وخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، في شهر يوليو من هذا العام 2021».

يذكر أن خادم الحرمين الشريفين، كان استقبل في يوليو الماضي، سلطان عمان هيثم بن طارق في «نيوم»، الذي أعرب في حينه عن أمله بمزيد من التعاون مع المملكة لتحقيق تطلعات الشعبين.

