عربيات ودوليات

الرياض- الوكالات: اكد مصدر سعودي أن الأنباء التي ترددت عن عقد لقاء بين ولي العهد الأمير محمد بن سلمان والرئيس التركي رجب طيب أردوغان في الدوحة بالتزامن مع زيارة أردوغان وبدء جولة ولي العهد السعودي الخليجية «غير صحيحة».

وفي تصريح لوكالة الأنباء الألمانية، أوضح المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه أن الأنباء التي ترددت عن عقد اللقاء «لا أساس لها من الصحة على الإطلاق». وأضاف المصدر أن الامير محمد بن سلمان «سيصل إلى الدوحة الأربعاء المقبل، أي بعد يوم من انتهاء زيارة أردوغان، وبالتالي لن يلتقيا». وكان وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني صرح بأن «تزامن زيارتيْ الرئيس التركي وولي العهد السعودي إلى قطر جاء مصادفة». ويزور ولي العهد السعودي مسقط، في إطار جولة خليجية تشمل أيضا على التوالي الإمارات العربية المتحدة وقطر والكويت والبحرين.

وتأتي هذه الجولة قبيل انعقاد القمة الخليجية الـ42 في الرياض منتصف الشهر الحالي، وهي الأولى له إلى دول المجلس منذ تسلمه ولاية العهد عام 2017.

