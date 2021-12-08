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واشنطن- الوكالات: اتهم وليام بيرنز مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية «سي آي إيه» إيران بعدم الجدية في الجولة الماضية من المحادثات النووية في فيينا، موضحا أنه ما زال أمامها الكثير من العمل قبل امتلاك سلاح نووي، كما جدد البيت الأبيض التزامه بالدبلوماسية في هذا الملف. وفي حوار مع صحيفة «وول ستريت جورنال» قال بيرنز «لا يأخذ الإيرانيون المفاوضات على محمل الجد في هذه المرحلة وكانت نتيجة هذه الجولة محبطة للغاية». واعتبر بيرنز أن الإيرانيين بطيؤون بشكل أساس في المفاوضات النووية لكنهم يحرزون تقدما مستمرا في برنامجهم النووي وخاصة مع تخصيب اليورانيوم بنسبة 60%، مؤكدا أنه سيتم اكتشاف مدى جديتهم في المفاوضات عما قريب وأضاف مدير سي آي إيه «أعتقد أن شركاءنا يشاطروننا خيبة الأمل في جولة الأسبوع الماضي».

ولدى سؤاله عما إذا كانت وكالة الاستخبارات المركزية قد رصدت ما يؤكد على تحرك إيران نحو إنتاج سلاح نووي، قال بيرنز إن الوكالة لم تر أي دليل في الوقت الحالي على أن المرشد الأعلى الإيراني (اية الله علي خامنئي) قد اتخذ قرارا بتحويل البرنامج النووي إلى سلاح.

وأوضح بيرنز أن النقطة التي يمكنهم فيها التحويل إلى سلاح تتطلب أولا التخصيب بنسبة 90% أي ما يكفي من اليورانيوم المستخدم في تصنيع الأسلحة لإنتاج جهاز واحد أو أكثر من الأجهزة القابلة للاختبار، وثانيا التسليح، معتبرا أنه ما زال أمام الإيرانيين الكثير من العمل للقيام بذلك. وتابع قائلا «ثالثا، يتطلب الأمر نظام توصيل قادر على ربطه بصاروخ. وهنا أيضا أمامهم عدد من التحديات».

من جهة أخرى، قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي خلال مؤتمر صحافي إن طهران لم تأت إلى طاولة المفاوضات لتحقيق تقدم، لكنها اعتبرت أن نهج واشنطن تجاه هذا الملف ما زال قائما على الدبلوماسية. واعتبرت ساكي أن الجولة الأخيرة من الاجتماعات كانت مخيبة للآمال، موضحة أن جميع المفاوضين عادوا إلى دولهم لإجراء مشاورات قبل الاستئناف. وفي الجانب الإيراني، قال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان اليوم إنه لا يمكن لواشنطن أن تعود للاتفاق النووي وأن تكون جزءا منه بدون إلغاء الحظر الاقتصادي ورفع العقوبات. وأضاف «ننتظر من الأطراف الأخرى العودة إلى فيينا بمقترحات محددة تضمن رفع العقوبات».

