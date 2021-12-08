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عواصم- الوكالات: استهدف قصف جوي إسرائيلي فجر امس ساحة الحاويات في مرفأ اللاذقية في غرب سورية، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، مشيرا الى ان القصف استهدف شحنة أسلحة إيرانية في أول استهداف من نوعه للمرفق الحيوي في البلاد منذ اندلاع النزاع.

ونقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية «سانا» عن مصدر عسكري سوري قوله «نفّذ العدو الإسرائيلي عدواناً جوياً بعدّة صواريخ من اتجاه البحر المتوسط جنوب غرب اللاذقية مستهدفاً ساحة الحاويات في ميناء اللاذقية التجاري». وأدّى القصف وفق المصدر ذاته إلى «اشتعال عدد من الحاويات التجارية» من دون وقوع خسائر بشرية.

وأفادت «سانا» عن تصدّي الدفاعات الجوية السورية للقصف الاسرائيلي في أجواء اللاذقية. وأظهرت مجموعة من الصور ومقاطع فيديو نشرتها، اندلاع النيران وسط عشرات الحاويات. وبعد وقت قصير، نقلت عن محافظ اللاذقية إنّ فرق الإطفاء «تمكّنت من إخماد النيران التي اشتعلت في ساحة حاويات المرفأ نتيجة العدوان الإسرائيلي».

لكن المرصد اكد صباح امس أن الصواريخ الإسرائيلية استهدفت «بشكل مباشر شحنة أسلحة إيرانية في ساحة الحاويات» داخل المرفأ، ما أدى إلى «انفجارات عنيفة وخلّف خسائر مادية فادحة» من دون «توثيق خسائر بشرية حتى الآن».

وهذه أول مرة تستهدف فيها إسرائيل مرفأ اللاذقية، الرئيس في البلاد، منذ اندلاع النزاع عام 2011، وفق ما أفاد مدير المرصد رامي عبد الرحمن. ولم يصدر أي تعليق رسمي من إسرائيل التي نادراً ما تؤكّد تنفيذ ضربات في سورية، لكنّها تكرّر أنّها ستواصل تصدّيها لما تصفه بمحاولات إيران الرامية إلى ترسيخ وجودها العسكري في سورية.

الى ذلك كشف جون كيربي، المتحدث باسم وزارة الدفاع الأميركية «البنتاغون» عن هوية القيادي بتنظيم «القاعدة» الذي قتل في غارة أميركية في سورية في 3 من ديسمبر الحالي. وقال كيربي في مؤتمر صحافي، إن الغارة استهدفت جماعة «حراس الدين» التابعة لتنظيم «القاعدة» بغارة جوية بطائرة دون طيار وأن القيادي المقتول يدعى مصعب كنان. واضاف كيربي أن المراجعة الأولية للضربة «تشير بالفعل إلى احتمال وقوع خسائر مدنية محتملة»، لكنه لم يكن لديه تحديث بشأن تحقيق القيادة المركزية الأميركية بشأن المدنيين المحتملين الذين قُتلوا في الغارة.

