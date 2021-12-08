عربيات ودوليات

بغداد - الوكالات: عاد لوح جلجامش التاريخي الى العراق، امس بعد ان سلمت وزارة الخارجية العراقية وزارة الثقافة، اللوح الذي يعود تاريخه الى 3500 عام. وحسب موقع «السومرية نيوز» العراقي، قال وزير الخارجية العراقي، فؤاد حسين، ان عام 2021 هو عام الدبلوماسية الثقافية، حيث استطاعت الخارجية العراقية اعادة كثير من الآثار التي تم تهريبها الى الخارج. وفي المؤتمر الصحافي لوزيري الخارجية والثقافة، اكد حسين ان 17 الف قطعة اثرية عادت الى العراق بمساهمة من دول ومنظمات دولية.

وأشار حسين الى ان العراق انجز اكبر عملية استرداد للآثار خلال الفترة الماضية. وأكد وزير الخارجية ان لوح جلجامش عاد الى العراق بالتنسيق مع جهات وطنية كثيرة، وأن هناك قطع اثرية اخرى ستعود الى العراق.

ويحتوي لوح جلجامش التاريخي على نقوش باللغة السومرية لملحمة جلجامش الشعرية. وسرق اللوح من العراق منذ عام 1991، ووصل الى سوق الفن الأميركي عام 2007، حيث صادرته وزارة العدل الأمريكية عام 2019.

وأعلنت وزارة الثقافة والسياحة والآثار العراقية ان «لوح حلم جلجامش يعد من اقدم الأعمال الأدبية في التاريخ الى العراق» موضحة ان «جهود العراق ممثلة بوزارة الثقافة، ووزارة الخارجية وسفارة العراق بواشنطن بالتعاون مع منظمة اليونيسكو والحكومة الأميركية قد اسفرت عن تسلم هذا اللوح وعودته الى ارض الوطن».

ووصفت اليونيسكو عملية استعادة هذه القطعة الأثرية القيمة بأنها تتويج لعقود من التعاون بين دول مثل الولايات المتحدة والعراق وكلاهما من الدول الموقعة على اتفاقية اليونسكو لعام 1970، التي تزود البلدين بالاطار القانوني والعملي لمنع الاتجار غير المشروع بالآثار.

وكان اللوح سرق من احد متاحف العراق عام 1991، ولا احد يعرف من يقف وراء سرقته. وفي عام 2003، اشتراه تاجر اميركي من اسرة اردنية تعيش في لندن، وشحنه بطريقة غير شرعية الى الولايات المتحدة. وبعد ذلك، تم بيعه الى سلسلة محلات «هوبي لوبي» للفنون والحرف اليدوية الأميركية عام 2014، من دار مزادات دولية بمبلغ 1.6 مليون دولار، ثم عرضته في متحفها الخاص بواشنطن. وفي سبتمبر 2019، تمت مصادرة اللوح من المتحف من قبل عملاء فيدراليين تابعين لجهاز تحقيقات الأمن الداخلي الأميركي.

