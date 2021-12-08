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البصرة - الوكالات: قتل 4 أشخاص على الاقل واصيب العشرات بجروح امس جراء انفجار سيارة مفخخة قرب محيط المستشفى الجمهوري في مدينة البصرة جنوبي العراق، وفق وسائل اعلام عراقية.

وقال شهود عيان ان الانفجار على الأغلب كان جراء سيارة مفخخة كانت واقفة قرب احد المطاعم في محيط المشفى الجمهوري، في حين قال شهود آخرون ان الانفجار كان بسبب دراجة نارية مفخخة قرب المطعم. وفي حصيلة اولية، قالت خلية الاعلام الأمني ان الضحايا الذين سقطوا كانوا في مركبتين بالقرب من الدراجة النارية المفخخة.

وعقب الانفجار هرعت قوات الأمن وسيارات الاطفاء للموقع، وقد تم نقل العشرات من الجثث والجرحى للمشافي في البصرة، كما تمكنت فرق الاطفاء من ايقاف الحرائق المشتعلة جراء الانفجار.

وتعليقا على الحادثة قال محافظ البصرة اسعد العيداني اعتبر ان «الانفجار جاء جراء هجوم ارهابي بدراجة مفخخة اوقع قتلى وجرحى قرب سوق المشفى الجمهوري في البصرة».

ووفق مراقبين في البصرة فان الانفجار وقع في منطقة مزدحمة بالمارة، ومن اختار مكان التفجير اراد ايقاع اكبر عدد ممكن من الضحايا.

