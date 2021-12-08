عربيات ودوليات

عواصم - الوكالات: أعلنت منظمة الصحة العالمية، امس ان التلقيح الاجباري ضد فيروس «كورونا» يجب ان يبقى «حلا اخيرا». وجاء حديث الصحة العالمية بعد ايام من دعوة رئيسة المفوضية الأوروبية اورسولا فون دير لاين دول الاتحاد الأوروبي الى مناقشة مسألة فرض التطعيم ضد فيروس «كورونا» بصورة اجبارية. وتسعى دول العالم، ومن بينها الدول الأوروبية الى فرض اجراءات جديدة لمواجهة المتحور «أوميكرون»، التي تثير القلق بسبب ما يعتقد بقدرتها على التفشي السريع. وكانت النمسا اولى الدول الأوروبية التي اعلنت تلقي اللقاح الزاميا لكل مواطنيها، اعتبارا من فبراير المقبل. من جهة ثانية اوصت منظمة الصحة العالمية بعدم استخدام بلازما دماء المتعافين من «كوفيد-19» في علاج المرضى، وقالت انه لا يوجد دليل على انها تحسن فرصهم في البقاء على قيد الحياة او تقلل الحاجة الى التنفس الصناعي. في غضون ذلك كشفت دراسة بريطانية حول التطعيم بجرعتين مختلفتين من لقاحات «كورونا» ان الأشخاص الذين تلقوا جرعة اولى من لقاح «أسترازينيكا» او «فايزر-بيونتك» ثم اعقبوا ذلك بجرعة ثانية من لقاح «مودرنا» (Moderna) بعد 9 اسابيع كانت استجابتهم المناعية اقوى من غيرهم.

وقال ماثيو سنابي لرويترز الأستاذ في جامعة اكسفورد «اكتشفنا استجابة جيدة حقا للمناعة… في واقع الأمر اقوى من الحصول على الجرعتين من لقاح استرازينيكا».

وتمنح نتائج الدراسة املا للدول الفقيرة ومتوسطة الدخل التي قد تحتاج لمنح مواطنيها جرعات لقاح من انتاج شركات مختلفة في حالة عدم استقرار او قرب نفاد امداداتها من اللقاحات. وأظهرت بيانات مجمعة ان اجمالي عدد الاصابات بفيروس كورونا في انحاء العالم يقترب من 266 مليون اصابة حتى صباح أمس الثلاثاء، بينما تجاوز عدد جرعات اللقاحات التي جرى اعطاؤها 8 مليارات جرعة.وأظهرت احدث البيانات المتوافرة على موقع جامعة جونز هوبكنز الأميركية ان اجمالي الوفيات ارتفع الى 5 ملايين و262 الفا في العالم. وأوضحت البيانات ان اجمالي عدد اللقاحات المضادة لكورونا التي جرى اعطاؤها في انحاء العالم تجاوز 8 مليارات و220 مليون جرعة

