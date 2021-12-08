عربيات ودوليات

استعرض الرئيس الأميركي، جو بايدن، امس، التغييرات التي ينوي احداثها على اسعار الأدوية، لكن لم يبدأ خطابه قبل شابة اسمها «عائشة» مصابة بمرض السكري.

عائشة سردت قصتها مع مرض السكري وعن المعاناة التي عاشتها لتوفير سعر الانسولين.

وقالت الشابة انها مرت منذ فترة بظروف صعبة دفعتها الى الاختيار ما بين الانسولين، الذي «أحتاجه كالماء للبقاء على قيد الحياة»، وبين دفع التزاماتها المادية.

عائشة اختارت الالتزامات المادية، وشيئا فشيئا نظرت الى مخزونها من الانسولين وهو يتلاشى، وصحتها التي بدأت بالتدهور، حتى بلغت نقطة دفعتها للصراع على حياتها عندما دخلت في غيبوبة بسبب مرض السكري وانعدام الانسولين في جسدها.

من جهته، اكد بايدن ان هناك الكثير من الأميركيين، مثل عائشة، يضطرون الى الاختيار بين حياتهم والتزامات اخرى بسبب الأسعار المرتفعة للأدوية.

وقال الرئيس الأميركي ان اسعار الأدوية في الولايات المتحدة تبلغ ما بين ضعفين الى ثلاثة اضعاف ما تدفعه الدول الأخرى، مضيفا «هي النسبة الأكثر ارتفاعا بين دول العالم المتقدمة».

وأشار بايدن الى ان «أسعار الأدوية المرتفعة تؤدي الى ازدياد كلفة التأمين الصحي على الشعب الأميركي».

واستعرض انه يرغب في خطة «بناء اميركا بشكل افضل» «بتوفير الأدوية التي يحتاجها الأميركيون للحفاظ على حياتهم مثل الانسولين».

وأضاف «34 مليون شخص، اي عشرة في المئة، من سكان الولايات المتحدة مصابون بالسكري وكثيرون منهم يقف سعر الدواء امام بقائهم على قيد الحياة». وأوضح بايدن ان خطته لاتاحة الأدوية الأساسية للشعب الأميركي تكمن في ثلاث خطوات، اولها بفرض 34 دولارا كحد اقصى للانسولين ضمن التأمين، ثانيا، ولمن لا يملك تأمينا صحيا، يقول بايدن: «نأمل ان يحصلوا على التأمين من خلال المواقع الحكومية، لتفعيل الحد الأقصى لسعر الانسولين.. وقد تبلغ الكلفة 10 دولارات في الشهر».

أما ثالثا، اكد الرئيس الأميركي ان ادارته ستحرص على ان تتوقف شركات الأدوية عن وضع الأسعار التي تناسبها، وقال ان «زمن رفع شركات الأدوية اسعار منتجاتها قد انتهى»، مشبها تلك الشركات التي ترفع اسعارها بـ «آكلي لحوم البشر».

ودعا بايدن الشركات الى الاتفاق على اسعار معقولة للأدوية الموصوفة، مضيفا «خطتنا ستدعو الشركات الى تحديد اسعار الأدوية وفقا لمستويات التضخم الاقتصادي».

واختتم الرئيس الأميركي حديثه بالقول انه سيحرص على ان يملك الأميركيون الأدوية الأساسية التي تحافظ على حياتهم، مشيرا الى ان مرض السكري يعد مثالا على خطته، وأن هناك امراضا اخرى مستعصية يحتاج المصابون بها الى الأدوية التي تبقيهم على قيد الحياة، مثل السرطان والقلب وغيرها.

واختتم بايدن حديثه بالقول: «التأمين الصحي يجب ان يكون حقا وليس رفاهية في بلادنا».

