دوليه

يواجه تشافي هرنانديز أول اختبار حاسم له مدرباً لبرشلونة الإسباني، عندما يحل ضيفا على بايرن ميونيخ الألماني اليوم مع خطر الفشل في بلوغ الأدوار الإقصائية لمسابقة دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى منذ عقدين من الزمن.

ووضع التعادل السلبي على أرضه أمام بنفيكا البرتغالي الشهر الماضي في الجولة الخامسة قبل الأخيرة في أول مباراة قارية بقيادة تشافي، برشلونة في وضع صعب جدا رغم أن مصيره بيده، وذلك لأن مهمته ستكون أكثر صعوبة خارج أرضه أمام العملاق البافاري بطل المجموعة الخامسة بالعلامة الكاملة حتى الآن.

ويحتاج النادي الكاتالوني إلى الفوز لضمان عبوره إلى ثمن النهائي بغض النظر عن نتيجة المباراة الثانية بين بنفيكا وضيفه دينامو كييف الأوكراني.

ويجد برشلونة نفسه في حالة تأهب قبل رحلة اليوم إلى ألمانيا، لكن كان من الممكن أن يكون الأمر أسوأ بكثير لولا الفرصة السانحة التي أهدرها مهاجم بنفيكا الدولي السويسري هاريس سيفيروفيتش في الوقت بدل الضائع في كامب نو.

ويحتل برشلونة المركز الثاني في المجموعة برصيد سبع نقاط بفارق نقطتين أمام بنفيكا الثالث، وبالتالي فإن فوزه سيمنحه البطاقة بغض النظر عن نتيجة مباراة الفريق البرتغالي.

كما يملك برشلونة فرصة التأهل في حال التعادل أو الخسارة لكن شريطة تعثر بنفيكا الذي يملك فرصة واحدة للحاق بركب المتأهلين وتتمثل في فوزه وتعثر النادي الكاتالوني.

ولن تكون مهمة برشلونة سهلة في مواجهة بايرن ميونيخ، أحد ثلاثة فرق بسجل مثالي في المسابقة هذا الموسم، وترخي رواسب تتويج النجم السابق للنادي الكاتالوني الدولي الأرجنتيني ليونيل ميسي الإثنين الماضي بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم التي تمنحها مجلة «فرانس فوتبول»، على حساب المهاجم البافاري الدولي البولندي روبرت ليفاندوفسكي بظلالها على القمة الكلاسيكية بين الفريقين. وتوعد نجم بايرن ميونيخ الدولي المخضرم توماس مولر فريق برشلونة بقوله «من وجهة نظر بافارية وبولندية وألمانية، كان تقديم الكرة الذهبية مخيبا للآمال بالتأكيد، على الرغم من وجودي في هذا المجال لفترة طويلة، وبالتالي لم أتفاجأ حقا بالنتيجة (كانت مماثلة لما حدث مع الفرنسي فرانك ريبيري في 2013 عندما نالها البرتغالي كريستيانو رونالدو)».

واضاف «إلا أن الأمر برمته شكل فكرة بداخلي أو عززها: فنحن لدينا لاعبون رائعون في البوندسليغا ولسنا مخفيين، ومع ذلك، فإننا مطالبون بالمزيد من النجاحات الدولية للاعتراف بنا عالميا». وتابع «هذا أيضا دافع كبير لي لتقديم كل ما لدي من أجل إعادة دوري الأبطال إلى ميونيخ وإظهار لعالم كرة القدم ما نحن قادرون على فعله، وفوق كل شيء، ما بإمكان الكرة الألمانية تقديمه».

وأردف قائلا «لدينا الآن فرصة للقيام بذلك الأربعاء ضد برشلونة في دوري الأبطال، دعونا نتعامل معها».

ويدخل برشلونة المباراة بعدما تكبد الهزيمة الأولى بقيادة تشافي السبت أمام ضيفه ريال بيتيس 0-1 في الدوري المحلي، في مباراة أراح فيها بعض اللاعبين الأساسيين من أجل الفوز على النادي البافاري، لضمان وصافة المجموعة ليوسع سلسلته في تخطي دور المجموعات إلى 20 عامًا. وكان الشاب تشافي يثبت نفسه كركيزة أساسية في خط الوسط عندما خرج برشلونة من الدور الأول لدور المجموعات موسم 2000-2001.

وفي المجموعة السادسة، يتوجه فياريال الإسباني، بطل مسابقة الدوري الأوروبي «يوروبا ليغ» الموسم الماضي، إلى أتالانتا وهو يعلم أنه سيتأهل على حساب الإيطاليين إذا تجنب الهزيمة في برغامو. وفي السابعة، فرط سالزبورغ بطل النمسا في تأهله في الجولة الرابعة عندما كان رصيده سبع نقاط في ثلاث مباريات، لكنه مني بخسارتين متتاليتين خارج الديار، وبات مهددا بالخروج خالي الوفاض.

ويتصدر ليل المجموعة برصيد ثماني نقاط وسيتأهل إذا حصل على نقطة من مباراته أمام مضيفه فولفسبورغ الألماني الرابع الأخير برصيد خمس نقاط بفارق نقطة واحدة خلف اشبيلية الإسباني الثالث. وتملك الفرق الأربعة في المجموعة فرصة التأهل إلى ثمن النهائي في حال فوزها. وعلى غرار ليل، يحتاج سالزبورغ إلى نقطة فقط لتخطي دور المجموعات، فيما سيكون كل من فولفسبورغ واشبيلية مطالبا بالفوز. وسيضمن تشلسي الإنكليزي، حامل اللقب، صدارة المجموعة الثامنة في حال فوزه على مضيفه زينيت سان بطرسبورغ الروسي، كما أن التعادل والخسارة قد تضمنان له ذلك لكن شرط تحقيق يوفنتوس الإيطالي للنتيجة ذاتها في مواجهته لضيفه مالمو السويدي.

