دوليه

قلب إيفرتون الطاولة على ضيفه أرسنال وخفف الضغط عن كاهل مدربه الإسباني رافايل بنيتيز بعدما حول تخلفه على أرضه الى فوز 2-1 في الوقت القاتل أول من أمس في ختام المرحلة الخامسة عشرة من الدوري الإنكليزي. وبعد سلسلة من 10 مباريات متتالية من دون هزيمة، بينها اثنتان في مسابقة كأس الرابطة، مني أرسنال بهزيمتين في المراحل الثلاث الماضية على أيدي ليفربول 0-4 وغريمه مانشستر يونايتد 2-3. وبدا فريق المدرب الإسباني ميكيل أرتيتا في طريقه لاستغلال الوضع الحرج الذي يمر به إيفرتون لكي يستعيد وتيرته والعودة الى ما كان عليه سابقاً، وذلك بتقدمه بهدف النروجي مارتن أوديغارد في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول بتسديدة «على الطاير» إثر عرضية من الاسكتلندي كيران تييرني ومباشرة بعد هدف ملغى لأصحاب الأرض بداعي التسلل على البرازيلي ريتشارليسون الذي ألغي له هدف آخر في بداية الشوط الثاني للسبب عينه. لكن إيفرتون، لم يلقِ سلاحه وبقي يحاول حتى خطف التعادل في الدقيقة 79 بعد تسديدة مرتدة من العارضة لديماراي غراي، فوصلت الى ريتشارليسون الذي ارتقى لها عالياً وحولها برأسه في الشباك. وحصل أرسنال على فرصة ذهبية لاستعادة التقدم بكرة رأسية للبديل إدوارد نكيتياه لكن رأسيته ارتدت من القائم الأيمن (84)، فدفع «المدفعجية» ثمن هذه الفرصة حين نجح غراي في الوقت القاتل في خطف هدف التقدم بتسديدة صاروخية رائعة من مشارف المنطقة (2+90)، مانحاً فريق بنيتيز انتصاره الأول منذ 25 سبتمبر حين تغلب على نوريتش سيتي 2-0 في المرحلة السادسة. وجدد إيفرتون انتصاره على أرسنال الذي سقط للمرة الثالثة توالياً أمام «توفيز»، وتراجع بهزيمته الثالثة في آخر أربع مراحل والسادسة هذا الموسم الى المركز السابع لصالح جاره توتنهام ومان يونايتد، فيما رفع إيفرتون بفوزه الخامس للموسم رصيده الى 18 نقطة في المركز الثاني عشر.

