دوليه

سجل الكاميروني جويل إمبيد 43 نقطة والتقط 15 مرتدة ليقود فريقه فيلادلفيا سفنتي سيكسرز للفوز على مضيفه تشارلوت هورنتس 127-124 بعد التمديد أول من امس، في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين.

على ملعب سبيكتروم سنتر في نورث كارولينا وأمام 14.400 متفرج، سدد إمبيد 15 رمية ناجحة من أصل 20، و12 من 14 رمية حرة وأضاف إليها ست نقاط في الوقت الإضافي، كما ساهم في النقاط الثماني لسفنتي سيكسرز خلال التمديد، ليسجّل جميع السلات باستثناء واحدة ويمرر كرة حاسمة.

وقال إمبيد بعد استعراضه السلوي «هذا ما يتوجب عليّ فعله»، مضيفاً «يثق المدربون بي لوضعي في هذه الحالات. في بعض الأحيان ارتكب الأخطاء، ولكن أشعر أني أتحسن باستمرار في هذه الحالات. قمت بالتحركات الصحيحة والرميات». وأضاف توبياس هاريس 21 نقطة، وشايك ميلتون 16 للفريق الفائز. وفي ميلووكي، سجل اليوناني يانيس أنتيتوكونمبو الذي احتفل بعيد ميلاده الـ 27 أول من أمس، 27 نقطة و12 مرتدة ليقود فريقه ميلووكي باكس حامل اللقب للفوز على كليفلاند كافالييرز 112-104. وعاد أنتيتوكونمبو إلى الملاعب بعدما غاب لمباراتين بسبب تعرّضه لاصابة في ربلة ساقه اليمنى، فلعب 27 دقيقة وسجل 15 نقطة في الربع الاخير.

وفي مباراة ثالثة، سجل زاك لافين 32 نقطة إلى جانب خمسة لاعبين سجلوا 10 نقاط وما فوق في صفوف شيكاغو بولز الفائز على دنفر ناغتس 109-97، محققاً انتصاره الرابع في مبارياته الخمس الأخيرة.

