دوليه

أعلنت الولايات المتحدة أول من أمس مقاطعتها الدبلوماسية لدورة الألعاب الأولمبية الشتوية 2022 في انتقاد مضبوط لسجل الصين في مجال حقوق الانسان، لكن القرار لن يمنع الرياضيين الأميركيين من المشاركة في المسابقات. وأتى القرار بعدما أمضت الإدارة الأميركية أشهرا عدة في محاولة التوصل إلى الموقف الأنسب حيال الأولمبياد الشتوي الذي تستضيفه بين الرابع من فبراير والعشرين منه دولة تتهمها واشنطن بارتكاب «إبادة» في حق المسلمين الأويغور في شينجيانغ في شمال شرق الصين. ولم يصدر أي تعليق فوري من بكين على القرار الأميركي لكن في وقت سابق هددت الصين باتخاذ «إجراءات مضادة» في حال الاعلان عن مقاطعة أميركية رسمية للأولمبياد.

