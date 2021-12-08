دوليه

اختار نادي أتلتيكو مينيرو تخليد الفوز بلقبه الأول في الدوري البرازيلي منذ 50 عاماً من خلال وشوم مجانية على أجساد مشجعيه. واصطف المئات من المشجعين أول من أمس تحت المطر في مدينة بيلو هوريزونتي الجنوبية الشرقية، للحصول على واحد من أربعة تصميمات لتخليد الفوز باللقب. وأستعان المنظمون بقرابة 30 فناناً لوشم المشجعين في ملعب النادي «أم أر في أرينا» الذي لا يزال قيد الانشاء. ومنح المنظمون المشجعين الحرية في اختيار صورة الكأس كوشم، الديك الذي يعتبر تميمة النادي، عبارة «فاز الديك» أو رسم للملعب الجديد. وقالت المتقاعدة تيريزينيا داس غراكاس (73 عاماً) بفخر وهي تتباهى بوشمها الجديد «لدي ديك في قلبي، والآن هناك واحد على ذراعي». حتى أن بعض المشجعين المتفانين اصطفوا منذ ليل الأحد للتأكد من حصولهم على واحد من ألف وشم مجاني مقدم من النادي. وناشد المنظمون المشجعين التبرع بكيلوغرام من الطعام للجمعيات الخيرية مقابل الوشم.