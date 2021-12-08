دوليه

ضرب المنتخب القطري موعداً مع نظيره الإماراتي في الدور ربع النهائي من بطولة كأس العرب 2021، الذي يقام غداً، فيما سيلتقي المنتخب العماني مع منافسه التونسي في الدور ذاته. وتأهل المنتخب العماني إلى هذا الدور بفوزه المثير على نظيره البحريني 3 – 0 اول من امس في الجولة الأخيرة من مباريات المجموعة الأولى.

واحتل المنتخب العماني المركز الثاني في ترتيب المجموعة برصيد أربع نقاط من فوز وهزيمة وتعادل وحل منتخب البحرين في قاع الترتيب بنقطة واحدة، فيما تصدرت قطر الترتيب برصيد 9 نقاط، مقابل نقطتين للعراق في المركز الثالث. وانتهى الشوط الأول بتقدم عمان بهدف سجله المنذر ربيع العلوي في الدقيقة 41. وفي الشوط الثاني أحرز أرشد العلوي الهدف الثاني في الدقيقة 50 وتبعه خالد الهاجري بتسجيل الهدف الثالث في الدقيقة 59.

وبالنتيجة ذاتها تفوقت قطر على العراق، وانتظر «العنابي» حتى الدقيقة 82 ليسجل الهدف الأول عن طريق مهاجمه المعز علي، قبل أن ينجح أكرم عفيف في تسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 85. وفي الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني، سجل حسن الهيدوس الهدف الثالث للمنتخب القطري.

وفاز المنتخب التونسي على نظيره الإماراتي 1 - 0، ضمن منافسات الجولة الثالثة بالمجموعة الثانية، ليتأهل الفريقان معا إلى دور الثمانية.

ورفع المنتخب التونسي، رصيده إلى 6 نقاط في صدارة المجموعة متفوقاً بفارق الأهداف عن نظيره الإماراتي صاحب نفس الرصيد في المركز الثاني، وقد جاء فوز المنتخب التونسي في صالح الفريقين ليتأهلا معا إلى الدور المقبل عن المجموعة الثانية التي شهدت فوز موريتانيا على سورية 2-1.

وسجل سيف الدين الجزيري هدف المباراة الوحيد للمنتخب التونسي في الدقيقة العاشرة من المباراة. وفي المباراة الثانية وتقدم المنتخب الموريتاني عن طريق محمد سعيد في الدقيقة 51، قبل أن يدرك محمود البحر التعادل للمنتخب السوري في الدقيقة 53. وفي الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني سجل حمى تانغي هدف الفوز لموريتانيا. ورفع منتخب موريتانيا رصيده إلى ثلاث نقاط، لكنه أنهى مشواره في دور المجموعات باحتلال المركز الأخير، بفارق الأهداف خلف المنتخب السوري صاحب المركز الثالث.

