دوليه

أعلن الأهلي المصري تلقيه إخطارا رسميا من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف» بموعد مباراة السوبر القاري أمام الرجاء المغربي حيث ستجرى يوم 22 ديسمبر الجاري في قطر. ووافق «الكاف» على فتح القيد بشكل استثنائي للأهلي والرجاء من أجل قيد الصفقات الجديدة لكي تتمكن من المشاركة في المباراة. وسيخوض الأهلي مباراة السوبر بصفته بطل دوري أبطال إفريقيا بينما يحمل الرجاء لقب كأس الكونفيدرالية. وعقب تحديد موعد السوبر أعلنت رابطة الأندية المصرية برئاسة أحمد دياب جدول مباريات الجولتين السابعة والثامنة من الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي. وأجرت رابطة الأندية بعض التعديلات على مباراتي الأهلي مع فيوتشر وبيراميدز لتصبحا يومي 26 و30 من الشهر الحالي بينما كان موعد المباراتين في السابق 21 و25.

