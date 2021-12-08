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يرفع العربي شعار الفوز ولاشيء سواه عندما يواجه الفحيحيل في الـ 08:20 مساء اليوم على ستاد الصداقة والسلام ضمن الجولة الرابعة من الدوري الممتاز التي تفتتح اليوم أيضاً بلقاء كاظمة مع ضيفه الشباب على الملعب ذاته في الـ 05:20 مساءً.

ويسعى الأخضر صاحب الـ 4 نقاط إلى استعادة توازنه بعد الخسارة من القادسية في الجولة قبل الماضية والتعادل مع السالمية في الجولة الماضية، من خلال الفوز على الفحيحيل والاقتراب أكثر من فرق الصدارة.

وبدأ العربي حامل اللقب المسابقة بصورة مثالية بتغلبه على التضامن 4-1، لكنه تعثر في الجولتين الماضتين، ويدرك مدربه الكرواتي أنتي ميشا أن أي تعثر آخر في مباراة اليوم يعني ابتعاده عن المنافسة بالإضافة إلى التأثير المعنوي على اللاعبين.

ولم يظهر العربي خلال مبارياته الثلاثة الماضية بصورة البطل رغم فوزه الكبير على التضامن في الجولة الأولى، وأفضليته على القادسية في الشوط الأول من مباراة الدربي، بالإضافة إلى تقدمه على السالمية 2-1 قبل أن يدرك الأخير التعادل في الدقائق الأخيرة.

وما زال ميشا يبحث عن التشكيلة المناسبة للفريق في ظل أخطاء واضحة في كل المراكز، حتى في حراسة المرمى بعد أن تسببت هفوة سليمان عبدالغفور في خسارة الأخضر أمام غريمه التقليدي القادسية، إلى جانب الأخطاء الدفاعية الواضحة رغم تغيير قلبي الدفاع أكثر من مرة. ويستعيد العربي اليوم لاعبه بندر السلامة بعد شفائه من الإصابة لكنه يفتقد سلطان العنزي الموقوف، والكرواتي جوسيب كنيزيفيتش الذي انضم إلى المصابين: على عبدالرسول ونايف حميد وخالد المرشد.

في المقابل، يبحث الفحيحيل عن فوزه الأول في المسابقة بعد أن حصد نقطتين من تعادلين مع النصر (0-0) والشباب (1-1) وخسارة من كاظمة (0-1). وأظهر فريق المدرب الوطني ظاهر العدواني صلابة دفاعية في مبارياته الثلاثة لكنه في المقابل لم يقدم الأداء الهجومي المطلوب وسجل هدفاً واحداً في 3 مباريات. وستكون مباراة اليوم اختباراً جدياً لدفاع «الأحمر» الذي سيواجه مهاجمين بقيمة الليبي السنوسي الهادي والسوريين مارديك مارديكيان وعلاء الدالي وبندر السلامة وعلي خلف.

وفي المباراة الثانية، يتطلع كاظمة للانفراد بالصدارة ولو موقتاً عندما يستضيف الشباب الباحث عن الهروب عن مؤخرة الترتيب. ويحتل البرتقالي المركز الثاني برصيد 7 نقاط جمعها من انتصارين وتعادل، في حين يقبع الشباب في المركز قبل الأخير برصيد نقطة واحدة حصدها من التعادل مع الفحيحيل (1-1) وتلقى خسارتين من القادسية والسالمية 0-2 في المرتين.

