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عقدت اللجنة العليا المنظمة لدورة الألعاب الرياضية الخليجية الثالثة أول من أمس اجتماعها الرابع برئاسة وزير الإعلام والثقافة وزير الدولة لشؤون الشباب عبدالرحمن المطيري للاعداد لهذا الملتقى الرياضي الخليجي المقرر اقامته بالبلاد من 9 الى 19 يناير المقبل. وأكد الاجتماع الذي عقد بمقر الهيئة العامة للرياضة بمنطقة الرقعي على تجهيز الملاعب والصالات المختلفة التي ستحتضن منافسات الدورة وتحديد ملاعب التدريب لكل المنافسات بالتنسيق مع الاتحادات والاندية الرياضية اضافة الى مناقشة الإجراءات الصحية التي سيتم تنفيذها اثناء منافسات الدورة. وقال عضو اللجنة نائب مدير عام الهيئة العامة للشباب لقطاع تنمية الشباب مشعل السبيعي عقب الاجتماع انه تمت مناقشة مواعيد المسابقات لكافة الألعاب الـ15 وكذلك توقيت توزيع الميداليات للابطال الفائزين لا سيما في الالعاب الفردية وغيرها من الأمور الفنية والتنظيمة. واوضح السبيعي ان الاجتماع تابع أعمال كافة لجان البطولة استعدادا لانطلاق هذا الحدث الرياضي الكبير مضيفا ان الوزير المطيري شدد على ضرورة تكثيف العمل في كل لجان الدورة لتأمين كافة متطلبات الاستضافة لانجاح هذه المنافسات الخليجية. وعن دور هيئة الشباب في تنظيم هذه الدورة اشار الى ان الهيئة وبالتنسيق مع ادارة الدفاع المدني ستوفر المتطوعين الشباب لتنظيم المنافسات لا سيما فيما يتعلق بترتيب الحضور الجماهيري وفي مجالات العلاقات العامة والاستقبال وغيرها من الادوار التنظيمية المهمة. وذكر ان الهيئة ستكون مسؤولة على ترتيب مراسم التتويج لكل المسابقات وتدريب القائمين عليها كما يعمل مجموعة كبيرة من العاملين بالهيئة بلجان الدورة المختلفة معربا عن ثقته بظهور المنافسات بصورة مبهرة تعكس تميز الكوادر الكويتية في هذا المجال الرياضي.

