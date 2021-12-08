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تنطلق في العاشرة صباح اليوم الأربعاء منافسات الدور التمهيدي من بطولة النخبة العربية للتنس على الملعب الرئيسي والملاعب الفرعية في مجمع الشيخ جابر العبدالله الدولي للتنس.

وقد أجريت قرعة «الأساتذة» العرب لمباريات الفردي صباح أمس في مقر الاتحاد الكويتي للتنس، بحضور نائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد الكويتي للتنس عبدالصمد العريان، وأمين السر العام ومدير البطولة فالح العتيبي، وعضو مجلس إدارة الاتحاد العربي أحمد الحجري من سلطنة عمان، ورئيس الوفد القطري إبراهيم الخليفي، وبإشراف الحكم العام الدولي عبدالرؤوف عبدالسلام، ومساعده الدولي علي المطيري، وستقام البطولة لفئة الفردي من ثلاث مجموعات، يطبق فيها نظام كسر التعادل في المجموعات الثلاث، بينما سيقام الزوجي من مجموعتين يطبق فيهما كسر التعادل، وتكون المجموعة الفاصلة من (MATCH TIE BREAK) من 10 نقاط.

وأوقعت قرعة الدور التمهيدي العماني عبدالله البراوني في مواجهة السوري ربيع سليم، والصومالي زكريا عويس في مواجهة الموريتاني محمد سعيد، والعماني منير الرواحي مع السعودي سليمان المقبالي، واللبناني حسن إبراهيم مع الليبي أحمد موهان، والصومالي مهدي أحمد مع الأردني سيف عدس، وسينضم الفائزون إلى الدور الرئيسي الأول. فيما سيبدأ أبطال الكويت مشوارهم في «النخبة العربية» في الدور الرئيسي، حيث سيخوض عيسى قبازرد مواجهة قوية مع الجزائري توفيق الشاتي، فيما ينتظر عبدالحميد محبوب جمعة الفائز من مواجهة الرواحي والقاسم، وسيلعب بدر عنتر مع الأردني موسى قطب، وطلال عنتر مع الليبي محمد المهدي، وسيلتقي علي الشطي مع المصري عمرو محمد. من جانبه، أشاد اللاعب الدولي السعودي سليمان القاسم بالتنظيم المميز للنخبة العربية للتنس، بدءاً من الاستقبال وحتى الوصول إلى مقر الإقامة، وقال: «نأمل أن تشهد البطولة مستويات فنية عالية، بمشاركة أفضل اللاعبين العرب، ولعل البطولة تسهم بمزيد من روابط المحبة والصداقة المشتركة بين الأخوة المتنافسين، خاصة وهم يتواجدون بين أهلهم وإخوانهم في بلد الصداقة والسلام».

وأكد القاسم جاهزيته للمنافسات العربية، مضيفا: «تحضرت جيدا للبطولة عبر معسكرات عدة محلية وخارجية متتالية، وأسعى للمنافسة على أحد المراكز الثلاثة الأولى»، لافتا إلى أن مجمع الشيخ جابر العبدالله الجابر الصباح الدولي للتنس يعد تحفة استثنائية في منطقة الشرق الأوسط، وسيكون محطة مهمة للتنس في الشرق الأوسط، ونقطة التقاء لأفضل لاعبي العالم في السنوات القليلة المقبلة.

