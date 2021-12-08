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ثأر الكويت من القادسية وهزمه 3-0 (25-23، 32-30، 25-21) في اللقاء الذي جمعهما أول من امس ضمن الجولة الثامنة من دوري الدرجة الممتازة للكرة الطائرة والتي شهدت فوز التضامن على برقان 3-1 (26-24، 25-27، 25-21، 29-27)، والجهراء على العربي بالنتيجة ذاتها (18-25، 25-22، 25-16، 25-20).

وبهذا الفوز خطف الكويت الصدارة من غريمه القادسية بتحقيقه الانتصار السادس مقابل هزيمة واحدة ليرفع رصيده إلى 18 نقطة، فيما بقي القادسية الذي حقق أيضا 6 انتصارات وهزيمة واحدة على رصيده السابق 15 نقطة، ثم يأتي كاظمة الذي غاب عن الجولة باربع انتصارات مقابل هزيمتين (13 نقطة)، والجهراء انتصارين و5 هزائم (8 نقاط)، ثم برقان والعربي والتضامن بانتصارين و5 هزائم أيضاً برصيد 6 نقاط لكل منهم.

ويطبق النظام الدولي لاحتساب النقاط في البطولة إذ يحصل الفائز بنتيجة 3-0 أو 3-1 على النقاط الثلاث كاملة مقابل لاشيء للمهزوم، فيما يحصل على نقطتين في حال الفوز 3-2 مقابل نقطة للخاسر، وينص النظام الجديد أيضاً على أن المتصدر من يحقق أكبر عدد من الانتصارات بغض النظر عن النقاط المحققة، فيما يتم اللجوء إلى النقاط في حال تساوى فريقان في عدد الانتصارات.

وجاءت مباراة الكويت مع القادسية قوية وحماسية منذ البداية، ورغم أن الأبيض حسمها بثلاثة أشواط نظيفة إلا أنه عانى كثيراً قبل تحقيق الفوز خصوصا في الشوطين الأولين. وتقدم القادسية بفارق 5 نقاط في الشوط الأول وبدا انه في الطريق إلى تحقيق الانتصار عندما تقدم 23-20 قبل أن يسجل الأبيض 5 نقاط متتالية بفضل تميز نجومه عبدالله جاسم والكوبي «سبيدا» في الضربات الساحقة وعبدالله بوفتين في تهيئة الكرات بينما شكل عبدالرحمن العتيبي وعبدالعزيز نجم حوائط صد قوية أمام لاعبي القادسية ليحقق الكويت الفوز 25-23. واشتعلت المنافسة في الشوط الثاني إذ بقيت النتيجة متقاربة حتى النقاط الأخيرة التي حسمها الكويت بصعوبة بالغة 32-30. ومنح الفوز في الشوطين الأبيض دافع كبير لاتمام المهمة بينما اصيب لاعبو القادسية بالاحباط ليكمل الأبيض تفوقه وينهي اللقاء 3-0 بالفوز في الشوط الثالث 25-21.

