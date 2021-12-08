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تغلب اليرموك على الصليبخات 91-84، وفاز العربي على التضامن 83-59 أول من أمس ضمن الجولة الثامنة من دوري الدرجة الأولى لكرة السلة. ورفع اليرموك والعربي رصيديهما إلى 9 نقاط في صدارة الترتيب، يأتي بعدهما النصر بـ 8 نقاط، ثم الشباب 7 نقاط، والصليبخات 6 نقاط، ثم الساحل والتضامن 5 نقاط لكل منهما. وينص نظام البطولة على اقامة دوري بين الفرق السبعة على أن يتأهل الاول الى الدوري الممتاز مباشرةً فيما ينتظر وصيف بطل «الدرجة الاولى» خامس الدوري الممتاز من أجل خوض ثلاث مباريات والفائز باثنتين يتأهل الى الممتاز في الموسم المقبل. وبدأت المنافسة تشتد بين الثلاثي العربي واليرموك والنصر فضلا عن الشباب على مراكز الصدارة وهو ما يجعل البطولة تدخل في منعطف هام في الفترة المقبلة. وقدم اليرموك عرضاً مميزاً تمكن من خلاله من التفوق على الصليبخات الذي كان نداً قويا. وانهى اليرموك الربع الاول متقدماً 25-24، ثم تفوق في الثاني 46-40، قبل أن ينتفض الصليبخات في الربع الثالث ويحقق التعادل 63-63، إلا أن اليرموك تمكن من انهاء اللقاء لصالحه 91-84. وفي المباراة الثانية تمكن العربي من التفوق في جميع ارباع اللقاء 22-15، 41-34، 64-40، ثم 83-59.

