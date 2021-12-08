الاخيرة

الخليجيون أقرب للعائلة الواحدة والأخوة في البيت الواحد، قد يختلفون أو يتباينون في الآراء، ولكن ما أن يأتيهم زائر أو تحدث لديهم مناسبة مفرحة لأحدهم حتى يتوزعوا الأدوار والمهام فيما بينهم لإنجاحها ويظهروا تكاتفهم وتآزرهم حتى يتحقق الهدف وتنجح المناسبة السارة...

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بعد النجاح الباهر القائم والمستمر لـ «إكسبو دبي 2020» والالتفاف الخليجي حوله، بدأ العد التنازلي لكأس العالم 2022 في الدوحة وهي مناسبة فريدة قد تمر عقود أو حتى قرون قبل أن تقام مرة أخرى في الشرق الأوسط لكثرة المنافسين على استضافة تلك البطولة التي يتابعها مليارات البشر، السؤال المهم كيف يمكن للدول الخليجية أن تدعم استضافة قطر لكأس العالم رغم أن قطر قد قامت بما عليها وأكثر وأنهت منشآتها الفريدة والمبتكرة قبل عام من بدء البطولة؟

أعتقد أنه يمكن لشركات الطيران الخليجية أن تبدأ التنسيق مع الخطوط الجوية القطرية وسلطات الطيران المدني القطري للمساهمة في نقل الركاب الزائرين والمتابعين للبطولة، كما يمكن لشركات الطيران الخليجية أن تنسق مع القطرية لعمل رحلات مكوكية بين بعض العواصم الخليجية والعربية والعالمية والدوحة، هذه الرحلات المكوكية ستكون ضرورية في حال أمتلأت فنادق قطر واحتاج الأمر لسكن المشجعين في دول قريبة منها...

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آخر محطة:

(1) على الجانب الإعلامي بودنا أن نشهد عمليات تنسيق بين قطر والدول الخليجية للتسويق القوي والمؤثر لتلك البطولة منذ وقت مبكر سواء على الفضائيات الخليجية واسعة الانتشار أو عبر التلفزيونات والإذاعات الحكومية أو الجرائد الورقية أو منصات السوشيال ميديا التي فرَّقت وحان الوقت لأن تجمًِّع..

(2) يمكن للمشاهدين الخليجيين - إذا رغبت قطر - أن يبقوا في بلدانهم أو يسكنوا في مدن خليجية قريبة من قطر ليتيحوا الفرصة للضيوف من البلدان البعيدة للسكن في الفنادق القطرية ويمكن لهم الانتقال لقطر في نفس أيام المباريات بالسيارات أو الباصات أو الرحلات الجوية المكوكية.

