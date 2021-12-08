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شهدت البلاد في ساعات الصباح الأولى أمس موجة من الضباب متسببة بانخفاض الرؤية على الطرق ومعانقة الأبراج العالية في مدينة الكويت. وتزامنت هذه الموجة مع اعلان خبراء الأرصاد في الكويت عن بدء موسم المربعانية يوم أمس والذي يستمر لمدة 40 يوما. وقال خبير الارصاد الجوية بدر العميرة: كان العرب قديما يعتبرون موسم المربعانية بداية الشتاء ونهاية موسم الوسم وفصل الخريف حيث تنخفض فيه نسب الامطار والعواصف الجوية بسبب ضعف المنخفضات الجوية الجنوبية وتقل فيه درجات الحرارة بشكل كبير. الصورة للمبدع الزميل د. علي حسن المختص في إدارة المؤسسات الإعلامية وفلسفة النقد الفني [email protected]