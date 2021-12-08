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موسكو - الوكالات: كشف عالم الفيروسات الروسي بيور تشوماكوف أن متحور «أوميكرون» يمكن أن يتحول إلى «لقاح حي»، نظرا لضعف شراسته، مؤكدا أنه بعد الشفاء يصبح المريض محصنا حتى من المتغيرات المسببة للأمراض.

وقال تشوماكوف، العضو في الأكاديمية الروسية للعلو، ورئيس مختبر تكاثر الخلايا في معهد «Engelgardt» الروسي «هناك رأي متفائل بأن متحور أوميكرون قد تسارع الآن خلال المرحلة الثانية من التطور. لقد أصبح أقل مسببا للأمراض، ولكنه في الوقت نفسه أكثر عدوى، وهو أمر جيد أيضا، لأنه بهذه الطريقة، ربما انتجت الطبيعة لقاحا حيا ضد فيروس «كورونا» أي أن الأشخاص الذين يمرضون ويحملون هذه السلالة من الفيروس التاجي سيصبحون مقاومين للمتغيرات المسببة للأمراض».

وأوضح عالم الفيروسات أنه مع ظهور سلالة «أوميكرون»، لن يكون هناك المزيد من عمليات الإغلاق «سنرى كيف سيتطور هذا، لأننا ما زلنا بحاجة إلى متابعة كيفية قيام «أوميكرون» بإزاحة السلالات المسببة للأمراض وكيف يؤثر ذلك على شدة المرض، وعدد المرضى في أسرة العناية المركزة. ومع ذلك، فإن إجراءات الحجر الصحي هذه مرتبطة بإمكانيات الطب. إذا كان هذا يعطي فترة راحة للأدوية، فربما لن نرى المزيد من الحجر الصحي الجاد».

