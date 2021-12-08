أول النهار

بعث صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد ببرقيتي تعزية إلى أخيه الرئيس د. برهم صالح رئيس جمهورية العراق الشقيق وإلى مصطفى الكاظمي رئيس مجلس الوزراء في جمهورية العراق الشقيق عبر فيهما سموه عن خالص تعازيه وصادق مواساته بضحايا التفجير الذي وقع في محافظة البصرة وأسفر عن سقوط العديد من الضحايا والمصابين سائلا سموه المولى تعالى أن يتغمد ضحايا هذا الحادث بواسع رحمته ومغفرته ويلهم ذويهم جميل الصبر وحسن العزاء وأن يمن على المصابين بسرعة الشفاء والعافية.

وبعث سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد ببرقيتي تعزية إلى أخيه الرئيس د. برهم صالح رئيس جمهورية العراق الشقيق وإلى مصطفى الكاظمي رئيس مجلس الوزراء في جمهورية العراق الشقيق ضمنهما سموه خالص تعازيه وصادق مواساته بضحايا التفجير الذي وقع في محافظة البصرة وأسفر عن سقوط العديد من الضحايا والمصابين مبتهلا سموه إلى الباري جل وعلا أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته ومغفرته وأن يمن على المصابين بسرعة الشفاء والعافية.

وبعث سمو الشيخ صباح الخالد رئيس مجلس الوزراء ببرقيتي تعزية مماثلتين.

وأعربت وزارة الخارجية في بيان لها عن إدانة واستنكار الكويت وبأشد العبارات استمرار محاولات ميليشيا الحوثي تهديد امن المملكة ‏العربية الشقيقة عبر استهداف مدينة الرياض بصاروخ بالستي.‏

وأوضحت الوزارة أن استمرار هذه الممارسات العدوانية وما تشهده من تصعيد يستهدف المدنيين والمناطق المدنية وأمن المملكة العربية السعودية الشقيقة واستقرار المنطقة يشكل ‏انتهاكا صارخا لقواعد القانون الدولي والإنساني ويتطلب تحرك المجتمع الدولي السريع والحاسم لردع هذه التهديدات ومحاسبة مرتكبيها.

واختتمت الوزارة بيانها بالتأكيد على وقوف الكويت التام إلى جانب المملكة العربية السعودية الشقيقة وتأييدها في كل ما تتخذه من اجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها وسيادتها.

