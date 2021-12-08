أول النهار

استقبل المستشار في الديوان الأميري الشيخ فيصل الحمود في مكتبه أمس استاذة العلوم السياسية في جامعة الكويت الدكتوره هيلة المكيمي بمناسبة حصولها على جائزة الرئيس محمود عباس للدبلوماسية الأكاديمية التي تمنح للعلماء والباحثين والمناصرين للقضية الفلسطينية. وأشاد المستشار الحمود بهذا الانجاز وحض صاحبته على بذل المزيد من الجهد والتقدم لرفع علم الكويت في المحافل العلمية والأكاديمية الدولية.

وأكد الحمود موقف الكويت الثابت والمبدئي في دعم القضية والشعب الفلسطيني على مر التاريخ. وشدد على أن شباب الكويت متميزون ومبدعون على المستويين المحلي والدولي والكويت غنية وثرية بشبابها، مبيناً أن هذا الإنجاز الذي حققته المكيمي دافع لها للمنافسات القادمة، وتعتبر من خيرة الكفاءات التي تمثل الكويت في المنافسات الاكاديمية الدولية.

من جهتها، عبرت المكيمي عن شكرها للحمود على الاستقبال، والدعم الذي لقيته.

