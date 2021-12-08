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واصل سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد لقاءاته التشاورية قبيل الاعلان عن التشكيلة الوزارية الجديدة التي رجحت مصادر نيابية اعلانها وقسمها قبل وقت كافٍ من جلسة مجلس الامة المقررة في 21 الشهر الحالي، فيما كشفت مصادر نيابية عن وجود رؤية حكومية لاتاحة اكثر من مقعد وزاري للنواب من اجل الدفع بعجلة التعاون بين السلطتين.

وأكدت المصادر عن توجه بتوزير اشخاص بفئة عمرية شبابية بالاضافة الى اكثر من وجه نسائي مع عدم الاستغناء عن عنصر الخبرة.

والتقى رئيس الحكومة أمس عددا من النواب ضمت كتلا نيابية تمثلت في النواب الشيعة والعوازم والمطران على ان يستأنف سموه عقدها اليوم حيث سيلتقي كتلتي الحركة الدستورية «حدس» والنواب الستة وآخرين.

وكان سموه التقى مساء اول من امس رئيس وأعضاء مجلس إدارة جمعية الصحافيين الكويتية.

في شأن مختلف، قدم النائب د. محمد الحويلة اقتراحا برغبة لقيام الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات بوضع برنامج خاص لمكافحة الاعلانات والرسائل المنافية للآداب العامة والخادشة للحياء التي تظهر على تطبيقات الهواتف والأجهزة الالكترونية.

وفي موضوع مغاير، قدم النائب مرزوق الخليفة اقتراحا بقانون لتحديد الأجرة الشهرية لاستئجار الوحدات المخصصة للسكن الخاص في المناطق النموذجية، مقدرة على اساس 2.5 دينار للمتر المربع في محافظات العاصمة وحولي، و2 دينار للمتر عن الوحدات بمحافظات الجهراء والفروانية والأحمدي ومبارك الكبير، ويعاقب المؤجر الذي يخالف ذلك بغرامة لا يتجاوز مقدارها 500 دينار شهرياً عن كل وحدة على ان تتضاعف العقوبة بتعدد المخالفة في العقار الواحد.