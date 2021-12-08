الأولى

توقعت مصادر مطلعة لـ«النهار» أن تشهد الكويت في عام 2022 طفرة تشريعية نوعية تواكب تطلعات مجلس الأمة والشركات والأفراد وتدفع عملية الإصلاح الاقتصادي والمالي للأمام بعد التعثر الذي واجهته بسبب تفشي جائحة «كورونا» وتراجعات أسعار النفط. ولفتت المصادر الى أن الجهات الرقابية المتعددة بحاجة إلى تغيير تشريعي في طريقة عملها لتتمكن من القيام بواجباتها بالشكل المطلوب، مبينة أنه لا يمكن لتلك الجهات القيام بعملها دون وجود سلطة ضبط قضائي على الجهات المقصرة في عملها.

واشارت الى أن تعديلات مرتقبة على قانون المجلس الأعلى للتخصيص وصفتها المصادر بـ «البسيطة» كي يستطيع تنفيذ المهمات المنوطة به.

وأضافت المصادر : «لم يستطع مجلس التخصيص الوصول لاهدافه، فقط سمح له بتخصيص البريد الخاسر و هناك عشرات الشركات الخاصة التي تقدم الخدمة، فيما كان المشروع الثاني هو تخصيص قسم الصيانة والمعامل في وزارة الكهرباء».

ومن بين التعديلات التشريعية المرتقبة، تعديلات على قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الذي لا تتوافق أحكامه مع بعض الجهات المنضوية تحته والتي لا تخضع طبيعة عملها للقانون ولائحته التنفيذية.

واستدركت بالقول إن عمليات الدمج والاستحواذ التي من المتوقع أن تبدأ الحكومة تنفيذها بحاجة إلى جراحة تشريعية للقوانين الحاكمة للجهات التي ستشهد عمليات دمج أو بيع لشركات حكومية خاسرة، حيث تحتاج لتغييرات تشريعية تتم بالتوافق بين مجلس الأمة والحكومة.