الأولى

بدا واضحاً أن الانتخابات الطلابية في الجامعة والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب خرجت عن الهدف السامي من اجرائها، وهو اعداد الشباب لتحمل المسؤولية في المستقبل بصورة علمية مدروسة، بعيدة كل البعد عن التجاوزات والمخالفات.

ويظهر أن عدوى الطائفية المقيتة، والفئوية البغيضة، والقبلية المرفوضة، مع احترامنا الكامل لجميع مكونات المجتمع، قد انتقلت من الانتخابات البرلمانية وغيرها الى الانتخابات الطلابية التي شهدت بالأمس خروجاً على حدود اللياقة، وخروجاً عن أهدافها المرسومة، فبدلاً من أن تكون اداة للبناء والاعداد والتهيئة، أصبحت معولاً للهدم ولتحطيم القيم والثوابت الكويتية الرصينة، ان تلك الانتخابات وما يدور اثناءها تقول بلسان الحال: نناشدكم الضبط والربط والوقوف في وجوه المتجاوزين، قبل ان يشتد الخطب، وتستعصي الأمور على العلاج. وفي هذا الصدد أكد رئيس جمعية أعضاء هيئة التدريس بجامعة الكويت د. إبراهيم الحمود أن الشعارات القبلية والطائفية أصبحت موروثة في عقول الشباب بشكل لافت ومعيب. وزاد: إذا كانت شعارات قادة المستقبل تقوم على الطائفية والقبلية، فإن الولاء سيكون للقبلية وسيكون الوطن درجة ثالثة أو رابعة. وأكد الحمود ان استخدام تلك الشعارات يؤثر تأثير سلبياً على وحدة الأمة، وعلى التضامن الاجتماعي والمقومات الأساسية للدولة، مشيراً إلى ان وجود تلك الأفعال يحدث نتيجة نقص في التربية المجتمعية، التي تغذي الانحياز الطائفي والقبلي، ومن ثم ترسخ في الشباب ان المستقبل للطائفية والقبلية، وليس الوطن هو ما يحقق ما يريده الإنسان.

وأكد الحمود أن هذه الشعارات تنمو في المجتمع بشكل كبير وخطير، مشدداً على ضرورة وضع تشريع لمنع الأفعال التي تؤدي إلى هدم المجتمع، وتعيق الحرية والديموقراطية، وتخل بمفهوم الأمن العام والاداب العامة. بدوره، أكد عضو رابطة أعضاء هيئة التدريس في «التطبيقي» د. مدّالله سويدان أن الانتخابات الطلابية انعكاس واقعي لما يحدث خلال السنوات الماضية. وأضاف: من المفترض أن تأتي الانتخابات لخدمة الطلاب والطالبات، إلا أن ما يحدث من سلوكيات واستخدام الشعارات القبلية والطائفية لا يتماشى مع وجود قوانين تجرم استخدام هذه الشعارات، وتؤدي في النهاية إلى المشاحنات والملاسنات والعنف الطلابي.

وشدد سويدان على ضرورة زرع حب الولاء للوطن بعيداً عن تلك الشعارات، مطالبا بوضع تشريعات أكثر شدة تمنع استخدام الشعارات الطائفية والقبلية، وتمنع حدوث أي أفعال سلبية تؤثر في سير العملية الانتخابية وتوجه القوائم الطلابية بالشكل الصحيح.

من جهتها أكدت الملحق الثقافي الاسبق في واشنطن د. عبير الهولي ضرورة إعادة النظر في آليات وفرص التعبير السلمية لجميع النقابات والجامعات والاتحادات الطلابية بحيث تتاح لهم فرصة التعبير السلمي عن الأفكار والمبادئ والتوجهات المنتمين لها، بعيدا عن التطرف الفكري والتشنج العرقي الذي تولد في نفوس المتنافسين من جراء ما يشاهدونه من ممارسات انتخابية اخرى، أما عميد كلية العلوم الصحية الأسبق أ. د. فيصل الشريفي فشدد على أهمية تشجيع العمل النقابي بين جموع الطلبة وترسيخ مفهوم المشاركة الديموقراطية على ألا تنحرف عن مسارها وأهدافها النبيلة في المطالبة بحقوق الطلبة وألا تكون نواة للاصطفاف القبلي والطائفي.

وأكد أن معالجة هذا الملف ليست بالأمر السهل لكن الاستمرار والقبول بتلك التصرفات يهدد مستقبل الوطن، لذلك لابد من رفض هذه التصرفات غير المسؤولة من خلال إعادة النظر في اللوائح المنظمة للانتخابات الطلابية، لافتا الى ان على المؤسسات التعليمية والمكاتب الثقافية مواج