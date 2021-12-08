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وصف نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ حمد الجابر زيارة ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع في المملكة العربية السعودية صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان المرتقبة للكويت بـ «المباركة» مشيدا بالعلاقات التاريخية المتجذرة بين البلدين.

وقال في تصريحات للصحافيين على هامش حفل السفارة القطرية أمس: ان زيارة سمو ولي العهد السعودي في بيت واحد ومن غرفة إلى غرفة والراس واحد، لافتا الى انها ليست الاولى لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان للبلاد.

وأشار الى أن الكويت والسعودية بلد واحد وأن الحدود لا وجود لها الا في الكتب، ونتطلع الى زيارته ضيف الكويت الميمونة واستقباله بكل ترحاب.

وكان الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية د. نايف الحجرف قد أكد امس ان جولة ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي الأمير محمد بن سلمان لدول مجلس التعاون تأتي تعزيزا للبيت الخليجي الكبير، مشيرا الى ان توقيتها يعكس ما سيطرح من مواضيع في القمة الخليجية التي ستعقد في الرياض الاسبوع المقبل.

وقال الحجرف في بيان ان الجولة تأتي انطلاقا من العلاقات التاريخية الممتدة التي تربط المملكة بشقيقاتها دول المجلس وتعزيزا لأواصر المودة والمحبة ووشائج القربى التي تجمع بين قيادات ومواطني دول المجلس وتنفيذا لتوجيهات قادة دول مجلس التعاون لتطوير العلاقات وتعزيزها في مختلف المجالات ودفعها نحو آفاق ارحب.

وأكد ان الجولة الخليجية تأتي تعزيزا للآمال والتطلعات وترسيخا للعلاقات المتميزة والوثيقة التي تجمع شعوب دول المجلس، لافتا الى ان هذه الزيارات الأخوية لها دور بارز في دفع وتيرة التعاون وتطوير آلياتها في جميع الميادين لتحقيق المزيد من الرخاء والازدهار لشعوب المجلس. وقال ان توقيت الجولة الخليجية قبيل انطلاق اعمال الدورة الـ 42 للمجلس الأعلى الأسبوع القادم يعكس ما سيطرح من مواضيع ستؤدي بالتأكيد الى مضاعفة الجهود لخدمة المواطن الخليجي وتدشين العقد الخامس من مسيرة مجلس التعاون التي تشهد نهضة تنموية طموحة تحفظ لمجلس التعاون ودوله ومواطنيه الأمن والاستقرار والرخاء وتعزز مكانته الاقليمية والدولية كصوت للحكمة والسلام.