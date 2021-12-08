الأربعاء 08 ديسمبر 2021 ,4 جمادى الأولى 1443
رقم العدد:
4328
رئيس التحرير:
عماد جواد بو خمسين
الرئيسية
محليات
دوليات
اقتصاد
رياضة
منوعات
جريدة النهار
أخبار اليوم
الأولى
أول النهار
وطن النهار
وطن النهار
النهار Plus
مال وأعمال
مال وأعمال
الاخيرة
عربيات ودوليات
عربيات ودوليات
الرياضة
محلية
دوليه
الرئيسية
محليات
دوليات
اقتصاد
رياضة
منوعات
جريدة النهار
أخبار اليوم
الأولى
أول النهار
وطن النهار
وطن النهار
النهار Plus
مال وأعمال
مال وأعمال
الاخيرة
عربيات ودوليات
عربيات ودوليات
الرياضة
محلية
دوليه
الأولى
أرسل
إحفظ
إطبع
Pdf
دندرة
بشرى سياحية سارة... شوهدت سيارة خليجية يتيمة... تتجوّل في شوارع الكويت! دندرجي
إضافة تعليق جديد
التعليق الوارد من المشارك أو القارئ هو تعبير عن رأيه الخاص ولا يعبّر عن رأي جريدة النهار الكويتية
عرض التعليقات
أسماء المقبولين بالهيئة العامة للتعليم التطبيقي و التدريب
F
مواقيت الصلاة في الكويت
كاريكاتير
كتّاب اليوم
سامي عبداللطيف النصف
المزيد
الأكثر
الأكثر قراءة
الأكثر تعليقاً
socialmedia views
G.P.S
دندرة
حكومة ديسمبر.. شبابية - نسائية
بوخمسين: الكويت مؤمنة بعدالة القضية الفلسطينية
برشلونة في مهمة مستحيلة أمام بايرن
النواف: آلية جديدة ومتطورة لمنح رخص القيادة للمقيمين
النشرة الإخبارية
مجلة بريق الدانة
© 2018 ، حقوق الطبع والنشر Bk50. كل الحقوق محفوظة