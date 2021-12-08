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أبوظبي - الوكالات: قررت الامارات امس تقليص ايام العمل في الأسبوع من خمسة الى اربعة ايام ونصف يوم، وتغيير عطلة نهاية الأسبوع من الجمعة والسبت الى السبت والأحد، حسبما افادت وكالة الأنباء الحكومية وجاء في بيان ان «حكومة الامارات اعلنت النظام الجديد للعمل الأسبوعي للقطاع الحكومي الاتحادي بالدولة، لتكون اربعة ايام ونصف يوم عمل، وذلك من يوم الاثنين الى الخميس، ونصف يوم عمل في يوم الجمعة». وأضاف «تكون العطلة الأسبوعية يومي السبت والأحد، وذلك ابتداءً من تاريخ 1 يناير 2022، على ان يكون الأحد 2 يناير اجازة رسمية». واعتبرت الحكومة ان النظام الجديد سيسهم «في تعزيز الترابط الأسري والتلاحم المجتمعي، وتعزيز جودة حياة الموظفين، خاصةً مع تمديد عطلة نهاية الأسبوع لتكون يومين ونصف يوم». والامارات العربية المتحدة هي الدولة الخليجية الوحيدة التي تعتمد يومي السبت والأحد عطلة نهاية الاسبوع. كما انها «الدولة الأولى» في العالم التي تقدم اسبوع عمل محليا اقصر من الأسبوع العالمي المكون من خمسة ايام، بحسب البيان.

وأثار القرار على الفور تساؤلات بشأن تحديد موعد خطبة وصلاة الجمعة ما دفع وسائل اعلام اماراتية عديدة الى نشر مقطع فيديو يجمع اجابات مجموعة من العلماء الشرعيين والاداريين. وقال رئيس مجلس الامارات للافتاء الشرعي، عبدالله بن بيه: ان الأهمية تكمن بـ«اقامة صلاة الجمعة في المساجد وبشروطها وصيغتها المقررة». فيما شدد كبير المفتين ومدير ادارة الافتاء في دائرة الشؤون الاسلامية، احمد بن عبدالعزيز الحداد، على ان «الصلاة صحيحة ما دامت في وقتها، سواء في اول الوقت او وسطه او حتى آخره».

بدوره قال الداعية بدائرة الشؤون الاسلامية في الشارقة، سالم محمد الدوبي المازمي: ان توحيد وقت صلاة الجمعة على مستوى الدولة «لا يتنافى مع الشريعة الاسلامية وكلام اهل العلم». موضحا ان «غاية ما في الأمر، تأجيل اقامتها عن اول وقت مختار بمقدار يسير». من جهته، جزم مدير مكتب المستشارين في جامعة محمد بن زياد للعلوم الانسانية، خليفة مبارك الظاهري، بجواز العمل الى وقت النداء الثاني لصلاة الجمعة.