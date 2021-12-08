وطن النهار

شاركت سفيرة المملكة المتحدة لدى الكويت بليندا لويس، في البرنامج التدريبي لقوات الأمن الخاصة في حماية الشخصيات واكتشاف المتفجرات، والذي اقيم بمعسكر قوات الأمن الخاصة خلال الفترة من 29-30 نوفمبر الماضي ، وكان في استقبالها مساعد مدير عام قوات الامن الخاصة لشؤون العمليات العميد عبد الوهاب الياقوت ومساعد مدير حماية الشخصيات العقيد عبد الله المشيطي وقيادات القطاع .

وكان اليوم الأول للتدريب قد اشتمل على محاضرات عن حماية الشخصيات والسفارات واكتشاف المتفجرات وعرض عن دورة فن القيادة الوقائية، وفي اليوم الثاني تم تنفيذ عرض ميداني عن حماية الشخصيات شاركت فيه السفيرة البريطانية ونائب السفيرة في كيفية إحباط محاولة اغتيال، وأظهرت المجموعة المكلفة بالحماية قدرات ومهارات فائقة في التدخل السريع، والتصدي للمهاجمين والسيطرة والتأمين. وشاهد الحضور عرضا للرماية الحية لأفراد الحماية من الشرطة النسائية، وتمارين وسيناريوهات لفرضيات مختلفة في القرية القتالية، وفي ختام البرنامج التدريبي تم توزيع الشهادات على المشاركين. يأتي هذا ضمن البرنامج التدريبي لقوات الامن الخاصة في تنمية مهارات منتسبيها وإكسابهم القدرات والخبرات اللازمة للتعامل مع مختلف الظروف والاحداث من خلال تكثيف التدريبات وعقد الدورات التدريبية المتخصصة للقيام بواجبهم على أكمل وجه.

