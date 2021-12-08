وطن النهار

كتبت د. شيماء سلطان بستكي في اليوم العالمي لذوي الاحتياجات الخاصة موضوعا حول الانتاجية التعليمية لذوي القدرات الفائقة وهذا ما شهده الوطن العربي خاصه أثناء جائحة «كوفيد- 19»، وقالت ان لهؤلاء الحق في المشاركة السياسية في كل القوانين الدولية، مشيرة الى انه وفي السابق كان يواجه الوطن العربي عقبات كثيرة جدا بالنسبة للاشخاص ذوي الإعاقة منها الحركية والبصرية والسمعية.

واضافت: يحتفي العالم بذوي الاحتياجات الخاصة ويساند مسيرتهم نحو النجاح والتفوق رغم كل التحديات الكثيرة، لذا أصبحوا من أبرز المشاركين في الفعاليات لإبهار العالم وهناك الكثير من الفرص المتاحة أمامهم ودعم سياحة الأشخاص ذوي الاعاقة مثل ما شهدناه في اكسبو 2021، وما اهتموا به كثيرا لجذب الأشخاص ذوي الإعاقة لزيارة المعرض من خلال تهيئة الأماكن المخصصة لهم من تجهيزات ولوحات إرشادية بطريقة برايل لمكفوفي البصر وذلك لتنشيط سوق أصحاب الهمم وفيه مورد مهم لأي دولة عندما ترغب في لعب دور سياحة اصحاب الهمم، وأكدت الإحصائيات أن 30 مليون شخص من ذوي الهمم يرغبون في السياحة.

وزادت: مع المطالبة بمزيد من المساواة فبالتالي يبرزون مواهبهم من خلال

مواقع التواصل الاجتماعي لتوعية المجتمع بقضاياهم.

ونصحت ذوي الهمم ان يستغلوا الفرص والموارد المتاحة والتركيز والظهور

المتكرر ولا شيء اصبح مستحيلا أمام الإرادة.

وقالت ان شكواهم من ضعف المنحة الشهرية المخصصة ليس مبررا لعدم الدافع والاجتهاد. لافتة الى ان بعض دول الوطن العربي اجتهدت في الفترات الاخيرة في رفع قيمة المنحة لاسيما في ظل تهاوي قيمة الأشياء أمام حاجاتهم وعلى الرغم من الجهود الحكومية المبذولة لادماج هذه الفئة في سوق العمل من خلال رفع النسبة لتوظيفهم في مختلف القطاعات فان

كثيرين منهم مازالوا يقاومون قساوة الظروف المحيطة بهم حتى بعد توظيفهم.

واضافت: على مدار عقود طويلة ظل الوعي بحقوق ذوي الاعاقات الجسدية، لاسيما بتحفيز اكواد التقنيات في شتي الخدمات لكن الوعي زاد لرفع الاوسمة وحث التحرك الرسمي لتوفير حقوق المواطن صاحب الاعاقة ووضعت المملكة العربية السعودية خطة لتحسين واقع ذوي الهمم تؤكد ان نصف اولئك الاشخاص المصابين بالعجز لا يحصلون على رعاية جيدة فالمساواة في التعليم له قواعده التنظيمية.

