وطن النهار

ترأس وكيل وزارة الداخلية الفريق الشيخ فيصل النواف اجتماعا مع قيادات قطاع المرور لمناقشة الاقتراحات الخاصة بتخفيف الازدحامات والكثافة المرورية.

وقالت الادارة العامة للعلاقات والاعلام الامني في الوزارة في بيان صحافي ان الاجتماع استعرض عددا من الدراسات والقرارات الوزارية بشأن وضع آلية جديدة متطورة لمنح رخص القيادة للمقيمين.

وافاد البيان ان وكيل الوزارة أكد خلال الاجتماع أن المؤسسة الأمنية تسعى لتطوير أدوات البحث والدراسة للوصول لأفضل الأنظمة المرورية التي تحقق الأهداف المرجوة مبديا عددا من الملاحظات التي تسهم في تطبيق الدراسات والخطط على أرض الواقع والتي من شأنها الحد من المشكلة المرورية.

ونقل النواف إليهم تحيات وتقدير وزير الداخلية الشيخ ثامر العلي، مشيدا بجهود رجال المرور البارزة في تنفيذ الخطة المرورية التي تستهدف أمن وسلامة قائدي المركبات وتحقيق انسيابية الحركة المرورية على الطرق.

