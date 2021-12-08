وطن النهار

اقامت مجموعة المرأة الدولية في الخامس من ديسمبر 2021، الحفل السنوي الذي تقيمه نهاية كل عام واحتفالًا بقرب قدوم العام الجديد.

وقد اقيم الحفل في قاعة الجوهرة في فندق كراون بلازا وتميز بأجواء البهجة والسرور، حيث كانت عضوات مجلس الادارة باستقبال الاعضاء والضيوف والترحيب بهم، حيث تم تقديم الهدايا من سانتا كلوز الذي اضاف بهجة للحفل.

وقد استهل الحفل بتقديم ليلى بولص منسقة العلاقات العامة للمجموعة كرستيانا بلدوتشي حرم سفير جمهورية ايطاليا رئيسة مجموعة المرأة الدولية للعام 2021-2022، التي القت كلمة شكرت خلالها الشيخة هنوف بدر المحمد حرم وزير الخارجية والرئيسة الفخرية بمجموعة المرأة الدولية على دعمها الدائم للمجموعة، كما رحبت بسفيرات الارجنتين، الولايات المتحدة الاميركية، كينيا، كندا وتنزانيا اللاتي لبَّين دعوة المجموعة لحضور الحفل كما رحبت بعضوات المجموعة والضيوف الذين حضروا وهنأت الجميع بالاعياد المجيدة وتمنت ان تكون السنة القادمة سنة خير وسعادة للكويت والعالم.

بعد كلمة بالدوتشي تم عرض فيديو خاص بالاعياد المجيدة من مدينة بيت لحم في فلسطين قدمته حرم سفير دولة فلسطين ريما الخالدي لهذه المناسبة تلاه معزوفات موسيقية خاصة بالمناسبة من قبل مجموعة كشفية تابعة للكنيسة الاورثوذكسية في الكويت.

بعد ذلك قدمت شيرين حتر احدى عضوات المجموعة بعضا من الاغاني المستوحاة من روح المناسبة والتي امتعت المشاركات في الحفل. ثم استمتع الجميع بعشاء مميز من عمل طهاة فندق كراون بلازا، تخلله وصلة من الدبكة اللبنانية وسحب على جوائز قيمة مقدمة من سفارة دولة فلسطين وسفارة جمهورية ارمينيا وعدد من الجوائز القيمة الاخرى. وفي نهاية الحفل شكرت حرم سفير جمهورية ايطاليا رئيسة المجموعة عضوات مجلس ادارة مجموعة المرأة الدولية وجميع من أسهم في انجاح هذا الحفل المميز.

