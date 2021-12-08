وطن النهار

تقدم عضو المجلس البلدي د. حسن كمال باقتراح استحداث التفاف U-Turn على نهاية شارع التعاون وقبل دوار البدع، تحت الجسر العلوي الجديد، للراغبين بالاستدارة باتجاه منطقة الرميثية من دون الدخول الى دوار البدع، نظرا للازدحامات المرورية على شارعي التعاون والبلاجات ودوار البدع، ولتخفيف الضغط المروري على دوار البدع للقادمين من شارع التعاون والراغبين بالاستدارة. كما تقدم كمال في اقتراح آخر لاستحداث مخرج للمواقف الخلفية على شارع الإمام الحسين بن علي بن أبي طالب الذي يقع بين مبنى صالة الأفراح الحديثة ومبنى مستوصف سيد عبدالرزاق الزلزلة الصحي، ضمن مركز ضاحية الدسمة، وذلك تسهيلا للمرتادين في منطقة الدسمة، والاستفادة من المواقف السطحية الحالية والمتعددة الأدوار مستقبلا خلف صالة الأفراح والمستوصف، فإن المواقف بحاجة إلى مدخل أو مخرج إضافي للمركبات لاستغلالها بطريقة آمنة وفعالة. وأكد ضرورة التنسيق مع وزارتي الأشغال العامة والداخلية والهيئة العامة للطرق والنقل البري والجهات الحكومية ذات العلاقة آملا أن يتم الالتزام في المدة القانونية لدراسة اقتراحات أعضاء المجلس البلدي.

