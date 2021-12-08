وطن النهار

دشَّنت المؤسسة العامة للرعاية السكنية، حملة للاسعافات الأولية بالتنسيق مع وزارة الصحة ممثلة بإدارة الطوارئ الطبية. وبينت المؤسسة أن هذا التعاون جاء تحقيقا لرؤيتها وخطتها في التعامل مع الحالات الصحية الطارئة، وحرصا على سلامة الموظفين والمراجعين عند أي ظرف طارئ، لتقديم العناية للمصاب بشكل فوري. وأوضحت رئيس قسم الامن والسلامة سارة العجمي خطة التدريب للموظفين التي ستكون على مراحل بما لايقل عن 54 موظفا في المرحلة الاولى موزعين على قطاعات المؤسسة، مع الاستمرار في تدريب الموظفين بشكل دوري لتحقيق الهدف المرجو. وأشارت إلى أنه من ضمن خطة المؤسسة توفير عيادة طبية لتقديم الرعاية الصحية للموظفين والمراجعين في الحالات الطارئة. وأكدت المؤسسة حرص الادارة العليا على الجانب الانساني والصحي والعمل على نشر التوعية الصحية والوقائية بين الموظفين لمواجهة الظروف الطارئة التي قد تستدعي القيام باجراءات طبية عاجلة تسهم في انقاذ الارواح.

