وطن النهار

استمعت النيابة العامة صباح امس الى اقوال الأمين العام للتحالف الإسلامي الوطني الشيخ حسين المعتوق في قضية تبرعات الى «حزب الله» كسبيل الاستدلال وليس متهما. واكد المعتوق في التحقيقات ان علاقته بالمتهمين علاقة شخصية وانه رجل يدرس الدين الاسلامي وله 4 مؤلفات كتب اسلامية، ولا صلة له بجمع التبرعات باللجنة الخيرية التابعة لمسجد الامام الحسين ولم يقم بالاشراف عليها. وقد استمرت التحقيقات مع المعتوق ما يقارب الساعة بحضور هيئة دفاعه من المحامين. بدوره قال المحامي جليل الطباخ انه حضر مع الشيخ حسين المعتوق للتحقيق معه في النيابة العامة كشاهد استدلال وليس متهماً، متقدماً بالشكر للنيابة على حسن استقبالها والتحقيق الراقي.