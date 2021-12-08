وطن النهار

أحيلت جثة وافد من الجنسية الهندية إلى إدارة الطب الشرعي أمس لتحديد ما إذا كانت هناك شبهة جنائية في الوفاة من عدمها. وقال مصدر أمني إن غرفة عمليات الداخلية تلقت بلاغاً عن العثور على جثة وافد اسيوي في سكن عمال بإحدى الشركات العاملة في ميناء عبدالله، فانتقل رجال الأمن والأدلة الجنائية إلى الموقع، وتبين من المعاينة الأولية وجود آثار دماء على الجثة. وأشار إلى أن الجثة تعود لوافد من الجنسية الهندية من مواليد 1974 حيث اتضح أن الجثة عليها اثار دماء وتم رفعها من قبل رجال الادلة الجنائية لمعرفة أسباب الوفاة وان كانت هناك شبهة جنائية.