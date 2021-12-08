وطن النهار

قال مدير منطقة الصباح الصحية الدكتور وليد البصيري إن توفر العلاج المائي في الكويت يعتبر «خطوة مهمة في عملية التطوير في التأهيل الطبي في البلاد ويندرج ضمن استراتيجية وزارة الصحة في تحسين الصحة العامة في المجتمع الكويتي». وأضاف البصيري في تصريح للصحافيين عقب افتتاح مبنى التأهيل الصحي والعلاج المائي للنساء في مستشفى الطب الطبيعي والتأهيل الصحي أمس الثلاثاء برعاية وزير الصحة الشيخ د. باسل الصباح أن الفترة الاخيرة شهدت افتتاحات للعديد من الوحدات التي سيكون لها الأثر الايجابي على تقديم الخدمة الطبية فضلا عن السعي إلى إقامة مثل هذا المبنى في جميع المناطق الصحية.

ولفت إلى اهتمام الوزارة بتطوير الخدمات العلاجية على مستوى الدولة وأن هناك توسعات في المنشآت الصحية والمشروعات المدرجة في رؤية (كويت جديدة 2035) مشيرا إلى أن منظور الوزارة في افتتاح وتوسعة المستشفيات يدل على الاهتمام الحكومي بتطوير الخدمة. وذكر أن الوزارة تعمل على خطة توسعة للبنية التحتية للرعاية الصحية في الدولة وفي مقدمتها تطوير المستشفيات الحالية من أجل تحسين خدمات الرعاية الصحية الشاملة وتشييد المستشفيات الجديدة حول مختلف مناطق الكويت.

من جانبه قال مدير مستشفى الطب الطبيعي والتأهيل الصحي الدكتور صلاح الشايجي في تصريح مماثل إن المبنى من شأنه إحداث نقلة نوعية في العلاج الطبيعي لقسم النساء خصوصا في مجال أمراض العظام والأعصاب مبينا أن نظام معالجة المياه مصمم وفق أعلى المعايير ويضمن أفضل الظروف فيما يتعلق بسلامة المرضى والنظافة.

وأضاف الشايجي أن المبنى يتكون من دورين وجناحين للنساء وآخر للعلاج بالعمل فضلا عن قسم العلاج المائي للنساء ويضم تخصصات العلاج الطبيعي والعلاج بالعمل والنطق والبلع والعلاج المائي مشيرا الى انه يتكون من حمام سباحة بطول 13 مترا وعرض 6 أمتار وعمق متر و70 سنتيمترا ورافعة لذوي الاحتياجات الخاصة.

