وطن النهار

ضمن سعيها الدؤوب لتخليد شهداء الكويت واستمرار التواصل مع ذويهم، أعلنت جمعية أهالي الشهداء الأسرى والمفقودين الكويتية عن اصدارها السنوي لرزنامة الشهداء للعام 2022.

وفي هذا الصدد قال فايز العنزي رئيس مجلس ادارة الجمعية: يسعدنا أن نعلن اصدار النسخة الجديدة من رزنامة الشهداء لهذا العام والتى تحرص الجمعية على اصدارها في بداية كل عام حرصاً منها على تخليد شهداء الكويت الأبرار الذين قدموا أرواحهم هدية لهذا الوطن العزيز.

وأضاف: تحتوى الرزنامة السنوية الجديدة على صور وبيانات لعدد 48 شهيداً من الأسرى الذين تم التعرف على رفاتهم والاعلان لاحقاً عن استشهادهم بعد جلبهم من بعض المقابر الجماعية في العراق، مع ذكر نبذة من سيرهم الذاتية العطرة مضيفاً أن القاعدة التى اعتمدها مجلس الادارة في اختيار الشهداء المشمولين في الرزنامة هي أسبقية اعلان الاستشهاد بواقع 4 شهداء في كل شهر في هذا العام.

وأكد العنزي أن اصدار الرزنامة السنوية للشهداء يأتي في سياق جهود جمعية أهالي الشهداء الأسرى والمفقوين الدؤوبة والمستمرة لتوثيق سير شهدائنا الأبطال وتخليد ذكراهم العطرة في المجتمع الكويتي بكل فئاته العمرية لتكون نبراساً يضيء للأجيال المتعاقبة أدوارهم الوطنية والتي يتوجها بلا شك تقديم الارواح تضحية وفداء لهذه الأرض الطيبة وشعبها الكريم وهو ما جسده هولاء الأبطال من الشهداء الأبرار.

وافاد رئيس جمعية أهالي الشهداء: بان الجمعية تحرص على أن يقتني الجميع هذه الرزنامة التاريخية خصوصاً أهالي الشهداء لذلك قمنا بالتواصل مع بعض أهالي الشهداء ممن تتوفر أرقام التواصل معهم وسيتم ايصال الرزنامة الى عناوينهم مباشرة مهيباً بأهالي الشهداء ممن لم يتم الاتصال بهم التواصل مع سكرتارية الجمعية على 25311861 خلال أوقات العمل الرسمية صباحاً ومساءٍ وطلب النسخ ليتم ايصالها الى عناوينهم، مؤكدين ان ذلك لا يعتبر الا جزءاً يسيراً من حق أهالي الشهداء علينا نأمل ان نؤدية كامل الأداء.

