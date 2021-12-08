وطن النهار

اعلنت جامعة الكويت ان مدير الجامعة بالإنابة الدكتور بدر البديوي اعتمد توصيات اللجنة العليا لجوائز الباحثين للعام الأكاديمي 2020/2021. وقال نائب مدير الجامعة للأبحاث الدكتور رشيد العنزي في بيان ان الفائزين بجائزة الباحث المتميز في مجال الآداب والعلوم الإنسانية هم الدكتور عثمان الخضر من قسم علم النفس بكلية العلوم الاجتماعية والدكتور عبدالله سلطان من قسم الإدارة والتسويق والدكتور نايف الشمري من قسم الاقتصاد بكلية العلوم الإدارية. وأشار الدكتور العنزي الى انه تم حجب جائزة الباحث المتميز في مجال العلوم الأساسية والتطبيقية لعدم استيفاء المتقدمين لمعايير التميز.وأضاف ان الفائزين بجائزة أفضل باحث من الشباب في مجال الآداب والعلوم الإنسانية هم الدكتورة حنين الغبرا من قسم الإعلام بكلية الآداب والدكتورة عائشة العازمي من قسم الإدارة التربوية بكلية التربية والدكتور مشاري الناهض من قسم الإدارة والتسويق بكلية العلوم الإدارية (فائز مكرر). وأفاد أن الدكتورة فاطمة العوضي من قسم الكيمياء الصيدلية بكلية الصيدلة فازت بجائزة أفضل باحث من الشباب في مجال العلوم الأساسية والتطبيقية فيما حازت على التميز البحثي لطلبة الدراسات العليا بدرجة الدكتوراه للعام الأكاديمي 2020/2021 للكليات العلمية الدكتورة نورة المطيري من قسم علم الأحياء المجهرية بكلية الطب.واعلن أن الفائزتين بجائزة التميز البحثي لطلبة الدراسات العليا بدرجة الماجستير للكليات العلمية هما مريم عابي من قسم الكيمياء بكلية العلوم والشيماء الكندري من قسم علم الأدوية التطبيقي بكلية الصيدلة.

وأشار العنزي الى انه تم حجب جائزة مشاريع طلبة الدراسات العليا لدرجتي الدكتوراه والماجستير للكليات الانسانية لعدم استيفاء المتقدمين لمعايير التميز.

